Retour aux sources pour une musicienne de Forestville

Pour une rare fois depuis son intégration au sein du groupe LBA Band, une musicienne originaire de Forestville reviendra jouer dans sa région natale. Audrey Bouchard et son groupe monteront sur scène à Baie-Comeau le 15 mars pour l’Hivernal Eau Grand Air.

Membre de LBA Band depuis trois ans, la chanteuse et musicienne, qui a roulé sa bosse à l’international pendant 10 ans, vit depuis l’été dernier à Québec, où elle enseigne la musique tout en poursuivant sa carrière artistique.

« Je viens d’une famille qui est assez musicale. Chez mes grands-parents, ça jouait de la musique, mon grand-père jouait de la guitare, on avait de beaux partys musicaux. On a baigné là-dedans depuis notre enfance. On est reconnus pour être tous des musiciens un peu à notre façon », raconte Audrey Bouchard.

Son parcours musical a commencé dès son adolescence, marquée par des influences punk, rock et pop. Après des études en musique à Montréal et des années à parcourir le monde, elle est revenue à Forestville en pleine pandémie en 2020.

C’est à ce moment qu’elle a pris contact avec LBA Band, un groupe actif depuis une quinzaine d’années. « On avait des amis en commun, c’est un petit monde la musique malgré tout », explique celle qui a trouvé sa place au sein de cette formation qui a su évoluer avec le temps.

Depuis, elle participe à près d’une centaine de spectacles par année, naviguant entre événements corporatifs en hiver et festivals d’été à travers la province. LBA Band se spécialise dans les reprises pop, rock et dance, avec un penchant pour les classiques des années 90, mais aussi des touches plus modernes qui plaisent aux nouvelles générations.

« Le spectacle est super énergétique, c’est vraiment le fun. Partout où on passe, on a de supers commentaires. On est chanceux parce que des fois, on peut faire des festivals deux ans d’affilée parce que les gens ont aimé ça. La force du nombre, c’est vraiment ça », lance fièrement la musicienne nord-côtière.

Mais cette date à Baie-Comeau a une saveur particulière. « Depuis que je suis avec le groupe, je me fais souvent demander quand on viendra jouer sur la Côte-Nord. Je trouve ça super intéressant pour la première fois de jouer si proche de chez nous. Je pense que les gens vont répondre à l’appel », se réjouit Audrey.

La chanteuse se dit impatiente de revoir des visages familiers dans le public et de ressentir l’ambiance unique des spectacles en région. Elle se réjouit aussi à l’idée de jouer devant ses amis et sa famille, qui ont parfois fait le voyage jusqu’à Québec pour la voir performer. Cette fois, c’est elle qui vient à eux.

Le spectacle promet d’être festif, à l’image du groupe. « On a une belle chimie sur scène, six musiciens et quatre chanteuses, chacun avec son propre parcours, mais avec une énergie commune qui fait notre force », souligne la Forestvilloise.

Les musiciens ont un large répertoire et de nouvelles chansons y seront ajoutées juste à temps pour la représentation baie-comoise. « Ça va être énergétique, dansant et ça va être le party », dévoile Audrey Bouchard aux spectateurs qui se demandent à quoi s’attendre.

Ceux qui veulent suivre LBA Band pourront le retrouver sur ses réseaux sociaux et son site Web pour découvrir d’autres dates de spectacles à travers le Québec, ainsi que des extraits de ses performances passées.