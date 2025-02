Une nouvelle entreprise de gâteries pour chiens à Forestville

Une nouvelle entreprise de Forestville propose des friandises saines et abordables pour les propriétaires de chiens, et entend développer toujours plus son offre pour réduire leurs dépenses et augmenter le bien-être de leurs compagnons sur pattes.

L’origine de La Papatte douce se résume à l’histoire de trois amis qui ont leur lot de payer pour du chimique avec des ingrédients aux noms « impossibles à prononcer ».

« On nourrit nos chiens avec de la nourriture naturelle depuis longtemps. Ça se vend en magasin, mais on était tanné de toujours regarder les ingrédients », résume Marie-Pier Boisvert, l’une des fondatrices.

« On a donc décidé de les faire nous-mêmes », ajoute-t-elle.

Le trio a donc entrepris la création de chips et de biscuits pour chiens à coup de séances essais et erreurs, à partir d’ingrédients comme des patates douces, de la farine de noix de coco, des pommes et de la viande blanche.

Marie-Pier Boisvert révèle que des produits semblables existent en magasin, mais que la plupart contiennent de la farine de blé, indigeste pour les chiens, en plus de coûter plus cher que ce la nouvelle entreprise propose.

Passion artisanat

Le cerveau des opérations d’artisanat de La Papatte Douce, Martin Tremblay Canuel, indique avoir travaillé jour et nuit pour arriver avec les meilleures recettes, en plus de son travail normal.

Les friandises sont vendues en sac et leur méthode de création consiste à déshydrater les ingrédients coupés au préalable.

« Ça nous a pris un certain temps, et on a acheté de l’équipement pour déshydrater davantage et sortir plus de sacs à la fois », révèle Martin Tremblay Canuel.

Toutefois, la lyophilisation, qui est une méthode de conservation qui opère avec de basses températures, requiert des équipements « trop dispendieux » pour l’instant.

Cependant, l’équipe ne ferme pas la porte à l’achat de plus de matériel dans le futur et restera toujours à l’écoute des besoins de la population.

Des projets plein la tête

La troisième patte du trio, Roxanne Fortin, présente au Journal un premier bilan encourageant pour le peu de temps depuis l’ouverture de La Papatte Douce et de la vente de ses produits.

« On n’a pas grand monde qui nous dit que leurs chiens n’aiment pas ça », résume-t-elle avec bonne humeur.

« Pour l’instant, ça circule beaucoup grâce au bouche-à-oreille, et on va regarder la possibilité de livraison un peu partout en Haute-Côte-Nord, car nos trois emplois nous mènent à plusieurs endroits différents sur le territoire », annonce-t-elle.

Pour le moment, le trio se concentre sur un point de vente à Forestville et une livraison une fois aux deux semaines à Sacré-Cœur, mais indique vouloir élargir ses opérations.

Martin Tremblay Canuel, dont « la tête tourne » d’idées et de projets, aux dires de ses acolytes, parle d’une plateforme de vente en ligne qui prendra forme dans le futur.

« C’est quelque chose qu’on va avoir éventuellement. J’ai un autre projet au four, celui d’avoir des friandises et des collations santé, mais en mou. On va travailler là-dessus pour que ça sorte aussi », dévoile-t-il.