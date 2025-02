Prix Fondation Desjardins : des bourses pour cinq écoles de l’Estuaire

Cinq écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire se partagent plus de 13 000 $ grâce aux Prix Fondation Desjardins. Leur projet respectif ont retenu l’attention du jury leur permettant ainsi de décrocher une bourse variant entre 2 000 $ et 3 000 $.

Trois des écoles gagnantes sont desservies par la Caisse Desjardins de la Manicouagan et les deux autres par celle du Saguenay–Saint-Laurent aux Escoumins. Un total de 29 335 $ est distribué à 11 établissements scolaires de la Côte-Nord cette année.

Ce sont 772 projets qui ont été retenus et récompensés en marge de la 9e édition des Prix Fondation Desjardins à l’échelle de la province. Plus de 2 M$ ont été remis aux gagnants, déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.

Voici un tour d’horizon des cinq projets retenus sur le territoire du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Des « cuisiniers mathématiciens »

Étant la seule école du territoire à accueillir une classe de francisation au primaire, l’enseignante de sixième année de l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, Myriam Croteau, a eu l’idée d’impliquer ses élèves et ceux de la classe d’accueil dans un projet qui permettrait d’apprendre à cuisiner, mais aussi de créer des liens avec les nouveaux arrivants. L’initiative veut aussi sensibiliser tous les étudiants de l’école aux saines habitudes alimentaires par la préparation de collations santé.

La mise en valeur et la découverte des aliments et des recettes traditionnelles des pays d’origine des élèves de la classe d’accueil font également partie du projet. À travers les expériences culinaires, les élèves développeront des compétences linguistiques et sociales, mais aussi des notions de mathématiques et d’économie.

Les 2 500 $ reçus de la Fondation Desjardins permettront l’achat du matériel pour réaliser des activités d’introduction à la cuisine, l’achat des ingrédients et d’équipements pour la cuisson des aliments.

Le projet, qui se poursuivra l’an prochain, permettra également à l’ensemble des élèves de l’école de goûter les recettes préparées et pourrait même mener à l’édition d’un livre de recettes sur les bases de la cuisine d’ici et d’ailleurs. Des parents des élèves de la classe d’accueil ont également accepté de s’impliquer dans le projet.

« Bougez, bougez pour la santé ! »

Désireuse de faire sa part pour encourager les élèves de sa classe à bouger plus, l’enseignante Caroline Fournier de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau a lancé, en début d’année scolaire, des défis de transport actif à ses élèves et leurs parents en plus d’instaurer des périodes d’exercice de 10 minutes avant le début des cours.

Dans ce contexte, ses élèves de 3e et 4e année ont à leur tour eu l’idée de créer des pauses actives pour l’ensemble des élèves de l’école. Ayant d’abord eux-mêmes testé différents modèles de pauses actives, les élèves de Mme Caroline ont ainsi ressorti les éléments et les mouvements qui seraient les plus adéquats pour être réalisés en classe, dans un espace restreint.

Tous les mois, une équipe prépare donc, autour d’un thème trouvé en groupe, des mouvements d’exercice à effectuer. Ils créent ainsi l’échauffement, une partie qui bouge davantage et une portion de relaxation.

Ils filment ensuite le tout et effectuent le montage avant de distribuer la vidéo à toutes les classes de l’école pour inciter les élèves à bouger pour ensuite être plus concentrés et disposés aux apprentissages.

Grâce aux 3 000 $ reçus de la Fondation Desjardins, Mme Caroline souhaite développer des stations de travail en classe qui permettront aux élèves de varier leurs positions de travail et ainsi délaisser la sédentarité et faciliter la concentration en classe.

L’école Saint-Coeur-de-Marie de Baie-Comeau s’est distinguée avec son projet « Bougez, bougez pour la santé ». Photo CSSE

Rencontres étudiantes du cinéma

Pour une troisième année consécutive, la Fondation Desjardins sera partenaire des Rencontres étudiantes du cinéma (REC), qui réuniront des cinéastes en herbe des quatre coins de la province à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, du 15 au 18 mai.

Les REC offrent aux participants un lieu de partage et de création pendant lequel ils peuvent développer leurs sens et leurs compétences de création, de réalisation et d’interprétation tout en ayant l’occasion de travailler avec des artistes professionnels et des équipements à la fine pointe de la technologie.

« Le support de 3 000 $ offert par la Fondation Desjardins contribuera à offrir aux participants un accueil nord-côtier à la hauteur de notre réputation et à défrayer le coût des ateliers de médiation culturelle au programme », précise Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Un montant de 3 000 $ a été remis à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau pour les Rencontres étudiantes du cinéma. Photo CSSE

LAB-École Saint-Joseph de Tadoussac

Depuis l’an dernier, l’école Saint-Joseph de Tadoussac a pris un important virage santé et s’efforce d’offrir à ses élèves des collations provenant de producteurs locaux ou québécois. Les élèves, en collaboration avec la Ferme Hovington, cultivent une grande quantité de fruits et de légumes qu’ils utilisent pour la production de leurs collations.

L’école a également acquis une serre Viréo, mais le local où celle-ci était installée n’était pas adapté aux besoins des élèves. Grâce aux 3 000 $ reçus de Desjardins, le local sera aménagé pour devenir le LAB-École St-Joseph.

« Des tables ajustables seront ajoutées afin que les jeunes de tous les âges puissent travailler aisément dans ce local de sciences, que l’on souhaite voir devenir un lieu vivant, qui favorisera les apprentissages scolaires », explique Mme Lavoie.

« Cet espace, qui se veut un endroit rassembleur où les jeunes auront le goût de se retrouver pour faire de nouvelles connaissances scientifiques et culinaires, servira également de lieu pour cuisiner les collations », poursuit-elle.

Le Lab-École Saint-Joseph de Tadoussac a obtenu 3 000 $. Photo CSSE

Les Jardiniers de la Poly

Depuis trois ans, les jeunes et les intervenantes de la classe d’autonomie de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes, qui regroupent des jeunes ayant des déficiences intellectuelles, des handicaps physiques et/ou des troubles du spectre de l’autisme, ont mis sur pied leur propre entreprise : Les Jardiniers de la Poly.

Lors de la naissance du projet, alors que les jeunes avaient préparé une grande quantité de semis à des fins pédagogiques, l’idée a été lancée de les vendre et de remettre les sommes recueillies à un organisme de la région. Cette première vente a permis de remettre 500 $ à la Maison Gilles-Carle de Longue-Rive.

L’année suivante, la classe a créé son entreprise et diversifié les produits offerts (plants de tomates, concombres, cerises de terre, poivrons, plantes d’intérieur, fleurs annuelles, fines herbes, jardinières de bois, etc.). Cette fois, 800 $ ont été remis au Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord. Cette année, une troisième vente de semis est prévue avec l’ajout de nouveaux produits.

Les objectifs du projet sont de permettre aux jeunes de développer des habiletés manuelles, de collaborer avec différents intervenants de l’école et du milieu communautaire en plus d’entrer en contact avec les clients à l’occasion de la vente.

« Ils peuvent ainsi se découvrir de nouveaux talents, développer leurs habiletés sociales, ressentir la fierté d’aider les gens du milieu et de contribuer au bien-être d’autrui. Ce projet, qui permet à la communauté de constater à quel point ces jeunes, différents à bien des égards, peuvent accomplir de grandes choses, est très valorisant pour les élèves impliqués », souligne Patricia Lavoie.

La polyvalente des Berges a reçu 2 000 $ pour son projet Les Jardiniers de la Poly. Photo CSSE

Une enveloppe nord-côtière

Desjardins se dit fier de contribuer à la réussite éducative en facilitant la concrétisation de projets qui émergent annuellement des écoles du territoire.

Les responsables régionaux de la Fondation Desjardins rappellent d’ailleurs qu’il est essentiel que les écoles de la Côte-Nord présentent des projets dans le cadre des Prix Fondation Desjardins puisqu’une enveloppe est prévue pour chacune des régions et qu’il est important, mais aussi très enrichissant, qu’elle puisse bénéficier aux jeunes de chez nous.

« Le Centre de services scolaire de l’Estuaire se joint à la direction des écoles bénéficiaires des Prix Fondation Desjardins pour remercier cet important partenaire de la réussite de nos élèves pour sa générosité et son essentielle implication dans le milieu scolaire », conclut la porte-parole.