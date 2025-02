Drakkar : un moment inoubliable pour Beckman

Rencontrer des joueurs des Canadiens de Montréal, assister à une pratique, faire des entrevues à la télévision nationale ; la semaine a été chargée pour Lucas Beckman, un des meilleurs espoirs à surveiller en vue de la séance de sélection 2025 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le gardien du Drakkar de Baie-Comeau a vécu ce voyage de quelques jours à Montréal avec cinq autres espoirs de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), la semaine dernière.

« On a pu voir la pratique des Canadiens, on a visité le vestiaire et on a parlé avec quelques joueurs, raconte-t-il. C’était mon moment préféré. J’ai aimé regarder la pratique, les passes sont tellement précises. Ça démontre qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. »

Entendre les conseils de Nick Suzuki, Sam Montembeault ou encore de voir Martin St-Louis à l’œuvre durant les conférences de presse auront été mémorables pour Beckman.

« C’était vraiment hot ! J’ai aussi aimé voir comment ça se passait quand les joueurs se faisaient interviewer », lance le numéro 33, qui a apprécié son passage au populaire 5 à 7 sur les ondes de RDS.

« On a aussi regardé la game des Canadiens de la passerelle, en haut. C’était le fun voir ça. En plus, j’ai pu inviter mes parents à regarder ça avec moi », décrit Lucas Beckman.

Gérer la pression

Le Viking de 17 ans est actuellement au premier rang des gardiens de la LHJMQ dans les victoires. Mais le jeune hockeyeur ne se laisse pas influencer par les statistiques et ne succombe pas à la pression.

« J’aime me mettre de la pression, mais je suis vraiment bon pour me gérer, confie-t-il. Dans ma tête, je me dis que ce sont les équipes qui vont me drafter ou non. Ma job, c’est d’arrêter la rondelle, de travailler fort et surtout d’avoir du fun. »

Avec les séries qui approchent à grands pas, le gardien dit ne pas changer sa façon de voir le jeu. « Je continue ce que je fais », dit-il.

« Mon évolution, je la vois petit à petit, enchaîne-t-il. Je pense que ça vient avec l’expérience, le nombre de matchs. Je deviens aussi de plus en plus confortable devant mon filet, de plus en plus mature. »

Il aura donc été motivant de rencontrer les Canadiens de Montréal. « J’espère être là dans le futur », lâche le gardien.

Du plaisir

Lucas Beckman écoute et absorbe tous les conseils qu’il peut recevoir, mais il y en a certainement un qui sort du lot.

« C’est une chose que j’ai beaucoup entendue et que je prends à cœur. C’est d’avoir du plaisir. Si tu n’as pas de plaisir, tu n’iras pas loin, tu ne vas pas progresser », déclare-t-il.