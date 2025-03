Étudiants étrangers | Le Cégep de Baie-Comeau inquiet pour le futur 

Le Cégep de Baie-Comeau est en voie de perdre une vingtaine de nouveaux étudiants. Cela est la cause du nouveau décret de Québec sur les cibles d’étudiants étrangers pour la rentrée de l’automne 2025.

« Dans le décret, c’est une centaine d’étudiants qui peuvent faire une demande de Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et ça inclut les renouvellements », indique d’entrée de jeu la directrice générale du cégep, Manon Couturier.

En ce qui concerne le renouvellement, il s’agit d’étudiants déjà en cours qui auraient besoin d’une année supplémentaire pour terminer

« C’est n’est pas rare qu’un programme de trois ans en prenne quatre. C’est autour de 70% de nos étudiants qui ont besoin de ça », précise Mme Couturier.

Selon les données de l’année dernière, ce sont environ 40 étudiants qui en ont fait la demande.

« Donc, il resterait une soixantaine de possibilités de CAQ pour le cégep de Baie-Comeau. On estimait cette année qu’on était capable de recruter autour de 80 étudiants », ajoute-t-elle.

Fragiliser des programmes

« Une vingtaine d’étudiants en manque, ça signifie que des programmes risquent d’être fragilisés par ce décret », déclare Manon Couturier.

Les programmes les plus primés, comme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) et Technique forestière sont en jeu.

Dans ce dernier, Mme Couturier mentionne qu’une dizaine d’étudiants sont dans le processus d’admission. « Nous en avons deux du Québec et 10 de la France. »

Le cégep de Baie-Comeau enseigne aussi à des étudiants venant de l’étranger en Éducation à l’enfance, en Soins infirmiers en Administration et dans une panoplie d’autres programmes.

Recrutement

Malgré la situation, pas question de ralentir les efforts de recrutement au Cégep de Baie-Comeau.

« Notre survie est associée au recrutement. On va poursuivre nos efforts. On va aussi poursuivre nos démarches auprès de la ministre Pascale Déry pour lui faire valoir la réalité de Baie-Comeau et l’aider à mieux comprendre les données », soutient la directrice générale.

« On ne recrute pas juste pour former, on recrute pour fournir les employés de qualité à nos entreprises », conclut-elle.