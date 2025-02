Les Innus et les Cris dénoncent la chasse au caribou de Matimekush-Lac John

Sept chefs des communautés de la Nation Innue ainsi que la Nation Crie s’opposent à la chasse communautaire du caribou menée par des chasseurs de Matimekush-Lac John.

Tôt jeudi matin, des chasseurs de la communauté de Matimekush-Lac John se sont dirigés dans le secteur de Nutshikun, à la lisière du Nitassinan et du territoire de la Nation Crie, pour y mener leur chasse communautaire annuelle.

Cependant, la Nation Crie et la Nation Innue avaient convenu, en janvier dernier, de limiter au strict minimum la chasse du caribou sur ce territoire, cet hiver, pour protéger la population du troupeau de la rivière aux Feuilles.

Dans un communiqué de presse, la Nation Innue dénonce la participation de Matimekush-Lac John à cette chasse.

« […] les chefs de sept autres communautés de la Nation Innue au Québec appellent leurs membres à s’abstenir de participer à la chasse, dans le but de protéger [le caribou des bois] », peut-on y lire. « Dans l’éventualité où des membres des sept communautés se rendraient chasser dans ce secteur, ils ne bénéficieraient d’aucune protection de la part de leur autorité locale. »

Les Cris emboîtent le pas

Le Grand Conseil des Cris a également déploré cette chasse, disant qu’elle « menace la survie de ces troupeaux à risque ».

« Je reconnais l’importance culturelle de la chasse au caribou pour les Innus, et je comprends les défis auxquels ils sont confrontés. Toutefois, nous ne pouvons pas permettre que ces chasses non autorisées compromettent des années d’efforts de conservation que d’autres communautés et nations, y compris la nôtre, ont menés », a indiqué par voie de communiqué de presse le chef de la Nation Crie de Mistissini, Michael Petawabano.

Le Grand Conseil de la Nation Crie a également révélé que des Naskapis de Kawawachikamach auraient aussi chassé dans le secteur de Nutshikun et de Lac Catalogne. Encore une fois, ne respectant pas les limites préétablies.

« Bien que les bénéficiaires Naskapi aient le droit de récolter des caribous dans la zone désignée pour la chasse au caribou, les Lacs Nichicun et Catalogne sont clairement en dehors de cette zone », peut-on lire dans le communiqué. « Par conséquent, ces chasses pratiquées par des chasseurs Naskapi et Innu sont non autorisées et profondément préoccupantes. »

Le chef de Matimekush-Lac John, Réal Mckenzie, n’a pas encore répondu aux demandes d’entrevue du Journal.

Appel à l’action

La Nation Crie interpelle la Protection de la faune du Québec pour arrêter la chasse non autorisée dans les régions de Nutshikun et de Lac Catalogne, à effectuer des patrouilles aériennes pour surveiller la situation et à coordonner avec les Gardiens du Territoire d’Eeyou Itschee ainsi que les Assistants à la Protection de la Faune qui sont prêts à intervenir si nécessaire.

Depuis 2022, cette chasse hivernale se déroule dans le cadre de l’entente « Compréhension commune traditionnelle sur le prélèvement du caribou dans le territoire traditionnel cri de Chisasibi », que les deux nations avaient exprimé leur volonté de pérenniser.

Cependant, les indicateurs actuels sur l’état du troupeau de la rivière aux Feuilles sont jugés préoccupants. En conséquence, il a été décidé de restreindre au strict minimum la récolte de caribous par les chasseurs cris en 2025.