La troupe de danse Chaos brille au Québec Danse Challenge

La troupe de danse Chaos du Cégep de Baie-Comeau a fait une entrée remarquée sur la scène de la compétition en décrochant la troisième place lors du Québec Danse Challenge.

L’année scolaire 2024 marque la naissance de Chaos, une troupe de danse composée de huit étudiantes sélectionnées en début d’année lors d’un processus rigoureux. La troupe mélange différents styles de danse, offrant ainsi des chorégraphies dynamiques et diversifiée.

La troupe Chaos évolue aux côtés d’une autre formation du Cégep, la troupe Impulsion, qui, elle, se concentre sur la danse contemporaine. Impulsion en est à sa deuxième année d’existence et compte six étudiantes.

Si ces groupes sont exclusivement féminins cette année, ils restent ouverts à tous les danseurs et danseuses souhaitant y prendre part.

Les deux troupes de danse du Cégep de Baie-Comeau ne se limitent pas aux concours. Elles participent activement à plusieurs événements culturels et académiques tout au long de l’année, notamment un numéro hors concours lors de la finale locale de Cégeps en spectacle et le festival intercollégial de danse.

De plus, elles font également une présentation au spectacle de fin d’année de l’Académie de danse Baie-Comeau et participent à des ateliers et masterclass animés par des professionnels de la danse.

En plus de ces engagements, la troupe Chaos se distingue par sa participation à une ou deux compétitions hors région.

Ce projet dynamique est rendu possible grâce à une collaboration avec l’Académie de danse Baie-Comeau.