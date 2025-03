Le Show d’Amélie mettra en valeur le talent d’ici

C’est une première qui sera présentée le 29 mars à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau alors que le Show d’Amélie mettra en lumière le talent de 35 musiciens et chanteurs locaux.

La Corporation de l’église Sainte-Amélie est à la tête de ce nouveau spectacle appelé « Le Show d’Amélie, le rassemblement d’artistes d’ici ! ».

La première édition, qui se tiendra à 19 h 30 dans le musée de l’église, sera animée par Madeleine Ross et Marc-André Hallé.

« Les prestations mettront en valeur non seulement la richesse musicale d’ici, mais également l’histoire et l’architecture du musée de l’église Sainte-Amélie, un site patrimonial d’importance et un joyau qui était autrefois le cœur de la ville », promet Johanne Munger, responsable de la production du spectacle.

Pour faire vibrer l’enceinte, les chanteurs Anthony Girard, Audrey Caron Claude Simard, Guylaine Fallu, Jacques Levesque, Kathleen Brisbois, Krystel Gagné ainsi que les groupes comme l’Orchestre à cordes, Le Vent tout en musique, Mel et Bums, Sweet Rock et Crystal Clark et Les présidents présenteront quelques pièces de leur répertoire, des interprétations et également leurs propres compositions.

Les profits amassés lors de cet événement musical seront remis à la Corporation de l’église Sainte-Amélie qui poursuit sa mission de protection et de conservation de ce lieu unique et qui souhaite ouvrir davantage les portes à la population pour des événements détachés de tout aspect religieux.

Mise en œuvre par une équipe de bénévoles, dirigés par Johanne Munger, le spectacle est l’occasion de rassembler la communauté de la Manicouagan de tous âges autour de la musique, de l’histoire et la culture d’ici, en plus de contribuer à la préservation et à la promotion du lieu historique qu’est le musée de l’église Sainte-Amélie.

Les billets pour Le Show d’Amélie sont disponibles à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau ainsi que sur son site Web.

Rappelons que la Corporation de l’église Sainte-Amélie est propriétaire du bâtiment de l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau depuis 2010. Accompagnée de son conseil d’administration, elle veille à l’entretien, à l’avenir et à la mission de ce lieu patrimonial, maintenant reconnu comme institution muséale.