Secondaire en spectacle : voici les gagnants locaux

Les finales locales de Secondaire en spectacle de la Haute-Côte-Nord étant chose du passé, les gagnants locaux se préparent maintenant à représenter leur polyvalente à la compétition régionale.

À Forestville, les artistes de la polyvalente des Rivières ont performé le 20 février au Pavillon des arts devant une salle comble. L’animation de la soirée a été assurée par Laurianne Chiasson et Nicolas Perron.

C’est le jury composé de Karen Rodrigue, directrice de l’école St-Luc et musicienne, Stéphanie Lessard, professeure de danse, et Mario Deschênes, ancien enseignant en arts plastiques, qui a eu la lourde tâche de choisir les gagnants.

La première position a été accordée à Fabrice Charest qui a présenté sa création originale au piano intitulée Un de trop.

L’émotion et la voix d’Ariane Petitpas lui ont valu la deuxième place. L’artiste a interprété la chanson Je vole de Louane.

Finalement, Alexandre Ferland et Nicolas Thibault ont remporté le coup de cœur du jury et la troisième position grâce à leur interprétation d’un classique de Michel Pagliaro, Émeute dans la prison.

« Lors de la délibération des juges, nous avons eu le bonheur d’entendre Jessy Ouellet, finaliste de l’école secondaire Uashkaikan de Pessamit, qui nous a offert Loin du froid de décembre tirée du dessin animé Anastasia », raconte Caroline Lapointe, enseignante à la polyvalente des Rivières et responsable de l’activité Secondaire en spectacle.

Nicolas Perron, à la voix, accompagné de Fabrice Charest, au piano, ont aussi ravi le public en hors-concours avec des pièces de Indochine, des Cowboys fringants et de Kamaro.

Notons que des bourses ont été remises aux gagnants par le Boréal Loppet.

Secteur ouest

Du côté de la polyvalente des Berges des Bergeronnes, la finale locale s’est tenue le 6 février dans l’établissement scolaire. Quatre artistes, un duo d’animateurs et un jeune technicien en éclairage ont performé pour l’occasion devant 75 spectateurs.

Nicolas Schottey, alias Rudy Fire, a mis la main sur la première place avec sa création musicale Écoutez ma voix. Quant à Emmy Bégin, elle est arrivée au deuxième rang avec son interprétation de la chanson 3 accords de Fredz.

Le coup de cœur du public a été remis à Évelyne Caron qui a joué The Breach d’Alexandra Stréliski au piano.

Sea-Eyna Morneau-Tremblay a aussi participé à l’événement avec la pièce Love Story de Indila. Le duo d’animateurs était composé de Éli Bourdages des Escoumins et Rémy Martin de Sacré-Cœur. Edgar Pelletier de Tadoussac a quant à lui expérimenté le côté technique du spectacle.

Le jury était composé de Nathalie Ross, directrice de l’Odyssée artistique, ainsi que Cynthia St-Pierre et Marie-Joëlle Hadd, enseignantes. Quant à Myreille Perron, technicienne en loisirs, Isabelle Ross, enseignante, et Sophie Kertik, technicienne de son et d’éclairage, elles ont pris en main l’organisation de l’événement.

Les jeunes qui ont obtenu leur place pour la finale régionale devront performer à nouveau à Baie-Comeau les 4 et 5 avril. Ils auront l’opportunité de mettre la main sur un laissez-passer pour le 24e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui aura lieu à Amqui du 29 mai au 1er juin.