CPE : une grève générale illimitée envisagée

Les travailleuses d’une dizaine de CPE de la Côte-Nord auront à se prononcer, en vue d’un nouveau mandat de grève, pouvant aller cette fois jusqu’à la grève générale illimitée.

Les 18 et 19 mars prochain se tiendront les dernières journées de grève de la banque actuelle de cinq jours.

Des rassemblements sont prévus partout au Québec le 18. Le lendemain, les syndicats iront consulter leurs membres pour obtenir un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée.

« Le gouvernement ne peut pas se vanter d’avoir tout réglé dans les CPE. Il doit négocier une bonne entente avec la CSN qui représente 80 % des CPE syndiqués », a déploré Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN). « Ce qui est sur la table n’est pas suffisant pour convaincre la relève de venir dans le réseau et encore moins pour s’assurer que les travailleuses restent en poste. La meilleure manière de convaincre le gouvernement de bouger, c’est de continuer de monter la pression et c’est ce qu’on fait. »

Les 13 000 travailleuses de 400 CPE de la province demandent une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération, des primes de disparité régionale et des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants.