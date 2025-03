Le Canada attend nerveusement la décision du président Trump sur les droits de douane

Le Canada attend nerveusement de voir si le président américain Donald Trump mettra à exécution mardi sa menace d’imposer des droits de douane sur presque toutes les importations — ou si une autre «pause» de dernière minute se matérialisera, évitant une guerre commerciale nord-américaine.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré dimanche que des droits de douane seraient imposés mardi contre le Canada et le Mexique, mais les taux restent à déterminer.

«Quels sont exactement ces tarifs ? Nous allons laisser le président et son équipe négocier cela», a déclaré M. Lutnick dans une entrevue diffusée dimanche sur Fox News.

Le décret présidentiel visant à mettre en œuvre des droits de douane de 25 % sur tous les produits canadiens, sauf l’énergie, à un taux de 10 %, a été suspendu jusqu’à mardi, après que le Canada a accepté de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité à la frontière.

Malgré ces mesures et une pression diplomatique de plusieurs semaines menée par des responsables canadiens à Washington, M. Trump a déclaré jeudi dernier que les droits de douane élevés seraient appliqués.

M. Lutnick a déclaré que le Mexique et le Canada avaient fait un travail «raisonnable» à la frontière, mais le financier milliardaire a soutenu que le fentanyl continuait d’entrer aux États-Unis. Il a déclaré que le président Trump réfléchissait encore à «la manière exacte dont il voulait la jouer» avec les voisins les plus proches des États-Unis, décrivant la situation comme fluide.

Les données du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis montrent que le nombre de personnes et la quantité de drogues qui traversent illégalement les États-Unis depuis le Canada sont minuscules par rapport à ce qui se passe à la frontière sud. Elles font état de seulement 13,6 grammes de fentanyl saisis par le personnel de la patrouille frontalière du nord en janvier dernier.

Malgré une pression diplomatique d’un mois des responsables canadiens et des premiers ministres des provinces, on ne sait toujours pas ce que le Canada pourrait faire pour persuader M. Trump d’abandonner définitivement les menaces de droits de douane.

Le premier ministre Justin Trudeau a prévenu que, si les droits entraient en vigueur, Ottawa relancerait son plan de représailles «dollar pour dollar» annoncé précédemment.

Elles devaient commencer par une taxe initiale de 25 % sur 30 milliards $ de produits américains, suivie de droits sur 125 milliards $ supplémentaires de marchandises trois semaines plus tard.

Des membres de l’administration Trump ont été présents en fin de semaine sur les chaînes d’information américaines pour affirmer que ces droits de douane aideraient les Américains. Mais de nombreux économistes préviennent que les ménages américains paieront plus cher.

Un rapport du «Peterson Institute for International Economics» publié le mois dernier indique que les droits de douane projetés par le président Trump pour le Canada, le Mexique et la Chine coûteraient au ménage américain moyen plus de 1200 $ US par année.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a qualifié ce rapport d’«alarmiste». Sur la chaîne CBS, il a qualifié le plan du président d’«holistique» et déclaré «qu’il y aura des droits de douane, des réductions de la réglementation, une énergie moins chère».

M. Bessent a déclaré que le Mexique avait proposé d’égaler les droits de douane de Washington sur la Chine et que le Canada devrait faire de même, laissant une marge de négociation.

Lorsqu’on lui a demandé si cette mesure contrecarrerait la menace des droits de douane, il a répondu que «peut-être que le mur tarifaire s’élèvera, et nous verrons ensuite ce qui se passera à partir de là».