Le Mikun M9 de Uashat mak Mani-utenam pourra jouer le Tournoi de Forestville

Le Mikun M9 de Uashat mak Mani-utenam pourra prendre part au Tournoi de hockey mineur de Forestville cette fin de semaine.

Le dossier de l’équipe de l’Association de hockey mineur de Uashat mak Mani-utenam (AHMUM) a fait réagir depuis jeudi soir.

Comme des joueurs du Mikun ont pris part à des tournois non sanctionnés par Hockey Québec, leur participation au Tournoi M9 de Forestville était remise en question alors qu’une plainte aurait pu être déposée.

Le dossier s’est retrouvé entre les mains de Hockey Québec, qui a fait part de sa décision en fin de journée, lundi.

« Elle peut prendre part aux activités du tournoi », a mentionné Marie-Joël Desaulniers, directrice communications et marketing à Hockey Québec.

« Le plaisir des jeunes est important », a fait savoir le président de l’AHMUM, David Jean-Pierre.

Règlementation à revoir

Dans le contexte des défis rencontrés dans la gestion du hockey non sanctionnés pour les divisions M7 et M9, la fédération avait indiqué à ses membres et présidents régionaux, en début de saison, qu’une certaine flexibilité serait autorisée. La condition était que cela ne perturbe pas les activités fédérées de la saison en cours.

Hockey Québec entend y aller d’une révision de la réglementation après la saison.

« À noter que des démarches sont déjà en cours afin d’adresser cette problématique », indique-t-on.

« Nous tenons à rappeler que notre priorité demeure le bien-être de nos jeunes joueuses et joueurs, pour qui nous organisons quotidiennement des activités de hockey », souligne Stéphane Auger, directeur général de Hockey Québec.