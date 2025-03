Mieux comprendre les besoins sociaux

La MRC de La Haute-Côte-Nord a réuni les instances régionales en développement social lors d’une journée de chantier afin de déterminer ensemble les rôles que le regroupement des partenaires joue dans le milieu.

Le but de cette journée, tenue le 25 février aux Escoumins, était de faire parler les partenaires sur les différents moyens d’améliorer la vie des personnes en Haute-Côte-Nord par le biais d’enveloppes, de programmes et de projets afin de cerner les changements souhaités dans la région au cours des prochaines années.

« Par le passé, on s’est donné un itinéraire, une entente collective et des valeurs et, maintenant, on se concentre sur la vision globale », souligne Geneviève Dick, conseillère en développement des communautés à la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Concrètement, les instances régionales ont plongé « dans le vif du sujet » pour identifier les différents enjeux comme le transport collectif, le logement et la sécurité alimentaire.

« Au lieu qu’un organisme fasse tout, on encourage les organismes à se diviser l’effort global dans un programme. Au lieu que ce soit un organisme qui porte l’ensemble du projet, ce sera une responsabilité collective et ça va répondre à plus de besoins », indique la conseillère.

Geneviève Dick souligne que les besoins n’ont fait qu’augmenter dans ces dernières années difficiles au point de vue économique, d’où la nécessité de ce rassemblement pour se concerter entre instances.

Long terme

Dans le monde du développement social, c’est une cadence de tortue qui rythme l’effort des organismes et des personnes auxquelles ils viennent en aide par des aides financières qui n’arrivent jamais assez tôt.

Pourtant, ces efforts paient dans le long terme comme en témoigne Mme Dick, pas peu fière des démarches accomplies par la MRC pour se doter d’une conseillère en immigration en 2024.

« Un des axes de notre plan d’action était d’engager une ressource pour mieux accueillir les personnes issues de l’immigration et depuis, les nouveaux arrivants sont pris en charge et mieux reçus », révèle-t-elle.

La MRC est plus qu’à mi-chemin dans l’élaboration de sa démarche collective de planification stratégique, qui sera financée pour 2025-2028 et lancée à l’automne.

La firme spécialisée en développement des collectivités CommunAgir qui encadrait les discussions produira un rapport qui sera présenté au comité de pilotage. Celui-ci sera au cœur des futures rencontres.

« Le 17 mars, on va valider notre compréhension de ce qui est ressorti aujourd’hui, et on va déterminer ça va être quoi les cibles et les stratégies », détaille Geneviève Dick.

« Tranquillement, on atterrit sur le plancher des vaches. Au mois de mai, on va finaliser tout ça et le tout sera lancé à l’automne 2025 », ajoute-t-elle.

Une occasion de réseauter

Au-delà du désir de faire avances les choses, les instances en développement social ont pu apprendre à faire connaissance et échanger dans un contexte où la distance est maître.

« Il y a beaucoup d’organismes de la Manicouagan qui descendent faire connaissance avec nos organismes pour créer des liens pour mieux desservir notre région comme Panda Manicouagan, Homme Aide Manicouagan et Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan », énumère la conseillère qui qualifie la situation de « gagnant-gagnant ».

Geneviève Dick note une nouveauté dans le discours des instances régionales pour aller chercher la collaboration des entreprises pour les solliciter comme partenaires dans différents projets.

« Les gens sont très mobilisés et proactifs, et ils sont de plus en plus actifs et investis dans la démarche », remarque-t-elle.