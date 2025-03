Ottawa investit des millions en logements autochtones sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Canada a annoncé, vendredi, un investissement de plus de 62 M$ en aide et en prêts pour construire et réparer 1661 logements dans plusieurs communautés autochtones du Québec, y compris sur la Côte-Nord.

Le financement est fourni à travers le Fonds pour le logement abordable (FLA) et l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) afin de construire 244 logements et de rénover 1 417 logements dans plus de 50 ensembles résidentiels.

Uashat mak Mani-utenam bénéficiera de plus de 9,2 M$, tandis qu’Ekuanitshit recevra 2,3 M$ et Pessamit 560 000 $. Natashquan et Nutashkuan se partageront 1,9 M$. En Basse-Côte-Nord, Pakua Shipi et La Romaine obtiendront environ 2,4 M$ chacun. Plus au nord, Kawawachikamach recevra 4,4 M$.

Le fédéral affirme que ces investissements visent à atténuer la crise du logement, en assurant un accès à des logements sûrs et abordables pour la population actuelle et les générations futures.

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec les communautés autochtones et les villages nordiques afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions à l’échelle locale dans le domaine du logement. Cet investissement aide les Premières Nations et les Inuits du Québec à se procurer un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins », a indiqué par voie de communiqué de presse Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.