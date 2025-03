Droits de douane | Le Québec sur la ligne de front 

La députée bloquiste de Manicouagan, Marilène Gill, réitère l’importance pour le Québec, le Canada, le Mexique et l’Europe de se concerter afin d’établir une stratégie commune face à leur ancien allié.

Ceci est en réaction face à l’imposition des tarifs douaniers entrés en vigueur hier à l’initiative de l’administration Trump.

« On commence à voir un peu plus clair dans la stratégie de Donald Trump: couper l’air à ses principaux partenaires commerciaux; monopoliser l’attention des médias et de l’opinion publique, et tenter le plus longtemps possible d’attirer les entreprises et les sièges sociaux aux États-Unis », décrie-t-elle.

Selon elle, « il est impératif que le Québec, le Canada, le Mexique et l’Europe puissent établir une stratégie commune pour couper court aux manœuvres américaines ».

Les secteurs de l’agriculture, l’aluminium, le bois ou la culture du Québec sont « des proies clairement identifiées par le prédateur économique de la Maison-Blanche ».

« Quelqu’un devra les protéger, parler pour le Québec », lance-t-elle.

Mme Gill indique que le Bloc québécois sera présent pour défendre les intérêts des industries, des ressources, des PME et des emplois au Québec.

« La crise est très grave et il serait irresponsable de la minimiser. Je pense quand même qu’il s’agit, à l’échelle québécoise, d’une opportunité de rattraper des échéances de changements et d’adaptation de notre économie qu’on aurait dû entreprendre il y a longtemps », conclut la députée de Manicouagan.