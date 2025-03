Fusion et nouvelle entité pour deux organismes de la Haute-Côte-Nord

Le Centre d’activités de la Haute-Côte et le Module d’épanouissement à la vie (MEV) ne font maintenant plus qu’un. Les deux organismes, dont la mission concerne les droits des personnes handicapées, ont officialisé leur fusion le 27 février.

Réunis en assemblée générale spéciale, les membres ont voté en faveur de la fusion ainsi que pour le nouveau nom de la nouvelle entité qui voit le jour. Parmi les trois choix proposés, la majorité a choisi le Centre d’activités d’épanouissement à la vie.

C’est la directrice des deux organismes, Carolyne Palin, qui a eu l’idée de ce regroupement qui se travaille depuis un an déjà. « Ça me faisait deux conseils d’administration, deux missions d’audit, deux AGA à préparer. Tout était en double. Nous avons des membres similaires ainsi qu’une mission qui se ressemble », explique-t-elle.

Effectivement, les organisations œuvraient toutes les deux pour les personnes à besoins particuliers. « Nos missions se ressemblaient beaucoup, soit briser l’isolement des personnes à besoins différents, la défense des droits, l’autonomie », confirme Mme Palin.

Toutefois, le MEV ne se rendait pas dans le secteur est pour déployer ses services à domicile tandis que le Centre d’activités de la Haute-Côte desservait les deux secteurs du territoire dans un milieu de vie.

La nouvelle entité offrira donc trois volets : centre de jour, plateaux de travail et soutien à domicile. Le soutien à domicile consiste à donner du répit aux familles d’une personne à besoins particuliers. « Ça peut être pour des rendez-vous médicaux, de l’accompagnement médical, du répit-gardiennage ou de l’accompagnement parascolaire », illustre Carolyne Palin.

La fusion des organismes permettra d’optimiser les services, selon la directrice. « Les membres sont similaires dans les trois volets. On va être capable de combler des trous dans l’horaire plus facilement. L’équipe est prête à se partager des tâches », affirme-t-elle.

À l’assemblée générale annuelle l’an dernier, les membres ont donné leur accord pour travailler sur un projet de fusion. « À la suite de cette assemblée, en équipe et en conseil d’administration, on a déterminé les buts, les valeurs, la vision et la mission des deux organismes fusionnés ensemble », divulgue Mme Palin.

C’est ce qui a été présenté le 27 février simultanément aux Bergeronnes, à Forestville et par visioconférence. Présentement, le conseil d’administration du Centre d’activité d’épanouissement à la vie compte 11 administrateurs.

Ces derniers se réuniront pour une première assemblée générale annuelle d’ici les 60 prochains jours afin de décider des règlements généraux. La fusion, quant à elle, sera officialisée lors de la réception des lettres patentes.

Rappelons que le Centre d’activités de la Haute-Côte existait depuis 2001 alors que le Module d’épanouissement à la vie avait été fondé en 1990.