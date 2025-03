Hausse du nombre d’accidents survenus lors de la prestation de soins de santé

On observe une augmentation du nombre d’incidents et des accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. La moitié des événements se sont produits en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et le tiers en centre hospitalier.

Les types d’accidents et d’incidents les plus fréquents sont les chutes et quasi-chutes (41 %), suivies des événements en lien avec la médication (23 %). Les événements de type autres — qui comprennent notamment des bris de confidentialité, des fugues ou disparitions, obstruction respiratoire et des plaies de pression — comptent pour 18 %.

Selon un rapport annuel du ministère de la Santé et des Services sociaux, publié mercredi, le nombre de déclarations connaissait une baisse depuis quelques années, mais une augmentation a été constatée dans la dernière année. Le rapport du ministère couvre la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, pour laquelle il y a eu environ 56 000 incidents, ce qui représente une hausse de 13 % en comparaison avec l’année dernière.

Les incidents sont décrits comme une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, mais qui pourrait occasionner dans le futur des conséquences. «Les incidents sont des événements qui ne touchent pas l’usager: l’action ou la situation est décelée avant qu’elle ne puisse l’atteindre et avoir des conséquences sur ce dernier», précise-t-on dans le rapport.

En ce qui concerne les accidents, on en compte un peu plus de 446 500, soit une augmentation de 8,35 % comparativement à l’an dernier. Les accidents sont définis comme «une action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager».

Il est important de souligner que bien que le nombre d’accidents et d’incidents ait connu une croissance, la proportion par rapport au nombre de soins prodigué est comparable à celle de l’an dernier.

Pour la période analysée en 2023-2024, on compte 6,3 millions de consultations médicales en établissement, 3,6 millions de visites aux urgences, 210 millions d’analyses en laboratoire et près de 506 200 chirurgies qui ont été réalisées.

Par ailleurs, environ 16 400 déclarations ont été exclues du rapport parce qu’elles ne comprenaient pas toutes les informations devant obligatoirement être remplies pour permettre une analyse adéquate.

La grande majorité des événements déclarés (99,7 %) n’ont entraîné aucune conséquence grave ou permanente. Environ 774 événements (0,15 %) sont à l’origine de conséquences graves et permanentes, et 679 accidents (0,14 %) ont été associés à un décès.

D’autre part, on constate que les personnes âgées de 75 ans et plus sont plus touchées par les incidents ou les accidents; c’est près de 60 % des déclarations qui visent ce groupe d’âge. Les femmes sont aussi surreprésentées; 52,8 % des cas les concernent.

La déclaration des incidents et des accidents et la mise en place du registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux découlent d’obligations légales. Ce rapport intègre les incidents et les accidents survenus dans les établissements publics et privés.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.