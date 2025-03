Les gymnastes de L’Envol ramènent 38 médailles

Douze gymnastes du Club L’Envol de Forestville ont participé à la troisième rencontre régionale de gymnastique le 28 février à Baie-Comeau. Elles ont remporté 38 médailles et 24 rubans.

En avant-midi, les catégories 9-10 ans, 11-12 ans R3 et 11-12 ans R5 entraient en compétition. Mary-Jay Tremblay-Roussy a mis la main sur la médaille de bronze à la barre ainsi que sur les rubans de 4e, 5e et 7e positions au trampoline, au sol et à la poutre ainsi qu’au tumbling pour terminer sur la troisième marche du podium au total des appareils.

Sa compatriote, Sarah-Maude Girard a terminé championne au trampoline en plus d’obtenir le bronze au sol, les rubans de 4e place au saut et au tumbling et le 7e rang à la barre, ce qui l’a classée cinquième au cumulatif des appareils.

Chez les 11-12 ans de catégorie R3, Brittany Fournier a été couronnée de l’argent à la barre, du bronze au trampoline, des rubans de 4e, 6e et 8e places respectivement à la poutre, au sol et au saut pour finir sur la troisième marche du podium sur près de quinze gymnastes.

Dans la catégorie 11-12 ans R5, Eva Léonard a terminé avec l’argent au cumulatif des appareils en remportant le trampoline sur les deux acrobates en lice.

Les plus jeunes gymnastes et leur entraîneuse Nancy Therrien. Photo courtoisie

Les plus âgées

En après-midi, c’était au tour des R3 13-14 et 15 plus à se produire. Sarah Morin-Tremblay a terminé avec la médaille d’or au sol, les médailles d’argent au saut et au tumbling, le bronze à la barre et à la poutre et le ruban de 4e position au trampoline. Elle s’est classée au deuxième rang sur 11 gymnastes au total des appareils.

Quant à Aurélie Laurencelle, elle a mérité l’or au trampoline, l’argent à la barre et les rubans de 4e, 7e et 8e positions respectivement au saut, tumbling et à la poutre pour terminer au 4e rang au cumulatif.

Charlotte Gilbert a reçu le bronze au tumbling, le ruban de 6e place à la poutre, les rubans de 8e position au trampoline, à la barre et au sol. Elle a fini au 7e rang au total. Rosalie Durand est repartie avec les rubans de 6e, 7e et 8e positions au sol, à la barre et au saut.

R5 15 ans et plus

Emma Tremblay a terminé au 1er rang au total des appareils en s’emparant des médailles d’or à la barre, à la poutre et au tumbling, des médailles d’argent au saut, au trampoline et du bronze au sol.

Rosalee Desbiens a été couronnée de l’or au trampoline, des médailles d’argent au sol et à la poutre, du bronze au saut pour terminer avec l’argent au cumulatif des appareils.

Mélodie Bouchard a terminé bonne première au saut et au sol, avec l’argent au tumbling et le bronze à la barre, à la poutre et au total des appareils. Camille Tremblay a mérité l’argent à la barre et les médailles de bronze au trampoline et au tumbling.

Meilleures gymnastes

Cette année, deux athlètes du Club de gymnastique l’Envol de Forestville ont été couronnées du trophée de la meilleure gymnaste de leur catégorie.

Dans la catégorie R3 15 ans et plus, Sarah Morin-Tremblay a mérité cet honneur tout comme Rosalie Desbiens dans la catégorie R5 15 ans et plus.

« Le total de points aux deux meilleures compétitions sur trois détermine les gagnantes de chaque catégorie », explique l’entraîneuse et fondatrice du Club l’Envol, Nancy Therrien.

Le prochain rendez-vous des gymnastes se tiendra à Chicoutimi les 29 et 30 mars pour une invitation interrégionale.