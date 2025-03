La saison de hockey pourrait coûter moins cher sur la Côte-Nord

Est-ce que notre sport national, le hockey, retrouvera ses lettres de noblesse ? C’est ce que Hockey Québec espère. Comme parents de jeunes de 10 à 13 ans, vous pourriez ne plus avoir à faire, notamment, Sept-Îles/Baie-Comeau pour une fin de semaine de matchs dans le simple lettre et le double lettre.

Hockey Québec travaille à revoir les divisions et les classes au hockey mineur et aussi sur l’âge relatif, les « late » dans le jargon.

La fédération souhaite que le hockey se joue de façon uniforme, au meilleur bénéfice des jeunes.

« Il faut donner au hockey récréatif sa meilleure position, du hockey local, une offre purement récréative, que l’expérience des jeunes grandisse et que le coût pour les parents diminue », a fait savoir le directeur programmes et formation à Hockey Québec, Jean-François Leblond, lors d’une entrevue avec le Journal.

Cette nouvelle orientation visée amènera moins de déplacements intrarégionaux et entraînera une diminution des frais (hôtels, hébergement, repas,…) pour les parents.

Ce plan fait partie des orientations du rapport du Comité québécois sur le développement du Québec, Le hockey, notre passion, de 2022, qui sont entamées.

L’objectif est qu’il s’applique à tous.

« On avance tout le monde ensemble. Quand on prend une décision, il faut autant que ça touche Montréal-Nord que la Côte-Nord », a mentionné M. Leblond, à titre d’exemple. « Il faut que ce soit bon pour tout le monde. »

En appui aux régions

Hockey Québec a aussi fait récemment la nomination de conseillers développement hockey, pour ses différents secteurs de la province.

Une de ses stratégies était d’avoir sur le terrain des gens techniques, orientés vers trois axes : aider les associations à se structurer de façon uniforme, apporter un soutien aux entraîneurs par du mentorat, de la formation, etc. et pouvoir accompagner les joueurs pour développer les habiletés.

La fédération testera le tout en mars et avril.

Le travail des nouveaux conseillers développement touchera le M11 et le M13, dans le simple lettre et le double lettre. Il s’agit du créneau le plus bénéfique, puisqu’il y a plusieurs parents-entraîneurs.

« Le but, c’est que tout le monde progresse et que le jeune joue encore au hockey à 30 ans », a indiqué Jean-François Leblond.

Les conseillers développement hockey auront comme mandat de planifier, diffuser et publiciser l’information, les pratiques, et d’offrir du mentorat en ligne.

« C’est une invitation aux entraîneurs à participer, pour bonifier le travail fait », a ajouté le directeur programmes et formations.

Les nouveaux conseillers travailleront en collaboration avec les conseillers techniques des régions.

« Tout le monde va parler le même langage et va avoir la même planification », a mentionné M. Leblond.

Le programme de conseillers développement hockey est financé pour cinq ans. Hockey Québec espère pouvoir ajouter d’autres conseillers avec le temps. « Il faudra voir comment ça va évoluer », a-t-il dit.

Pour le district Est, qui comprend notamment la Côte-Nord, c’est l’ancien de Baie-Comeau, Pierre-Cédric Labrie, qui accompagnera les entraîneurs et les joueurs. Il a également les secteurs de Québec-Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Celui qui a disputé une quarantaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning de Tampa Bay, occupe le poste d’entraîneur-chef des Lions du Cégep Champlain-St. Lawrence, dans le réseau collégial division 1 du RSEQ.

« J’ai deux enfants de 4 et 7 ans. C’est ce qui m’a poussé à m’impliquer. Je cours déjà les arénas et j’étais curieux de voir comment je pouvais aider. J’avais envie de revenir à la base et de transmettre ma passion aux plus jeunes », a-t-il dit dans la publication sur les réseaux sociaux de Hockey Québec.