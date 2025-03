De Havre-Saint-Pierre à Baie-Comeau pour accoucher

« La Côte-Nord, c’est une maudite belle place pour élever une famille, pour mettre un enfant au monde par contre, ça s’en vient stressant pas mal », a confié Marc-André Scherrer, qui sera papa sous peu d’un second enfant.

Sa conjointe est à 38 semaines de grossesse, donc à terme. Leur premier enfant est né « un peu d’avance » à 37 semaines et demie, à l’aide d’une césarienne d’urgence. Cet antécédent place donc le couple dans le lot de la dizaine de grossesses considérées plus à risque par le CISSS Côte-Nord. On leur a recommandé de partir pour Baie-Comeau, samedi.

Comme le veut le système, le couple de Cayens était déjà installé à Sept-Îles, chez de la parenté, en vue l’accouchement imminent.

« Je suis venu au monde à Havre-Saint-Pierre en 1990 et là, en 2025, on est obligé de se taper un 500 km et plus, 1000 km aller-retour. Quel progrès ! », a-t-il ironisé au Journal. « Ça passe de travers, mais nous n’aurons pas le choix d’accepter, on est contraint », a dit M. Scherrer, à propos du transport par autobus que le CISSS Côte-Nord organiserait entre Sept-Îles et Baie-Comeau.

Le couple se serait fait proposer de résider à l’hôtel à Baie-Comeau, durant la période de découverture du 8 au 14 mars. Si l’accouchement n’a pas eu lieu après cette date, tout porte à croire qu’il sera retourné à Sept-Îles, par la route, cette fois, à 40 semaines de grossesse.

« On est vraiment bien servi sur la Côte-Nord », a déploré M. Scherrer, qui a l’impression que le gouvernement ne se soucie pas de la région.

« Présentement, j’ai l’impression que le gouvernement aurait pu en faire plus et pourquoi pas sortir un montant d’urgence pour avoir un gynéco du privé ??? », a-t-il questionné. « J’espère que la Côte-Nord va s’en rappeler aux prochaines élections (…) Même si on n’a pas l’air trop important pour la sphère politique, par exemple, notre part d’impôt est importante, elle », s’est-il insurgé.

Vendredi après-midi, le couple s’organisait pour le départ, ignorant toujours s’il pourrait suivre le convoi de l’autobus et de l’ambulance avec son véhicule personnel.

En autobus voyageur

De son côté, le CISSS Côte-Nord a finalement confirmé qu’un transport par autobus de type voyageur est prévu, après avoir indiqué que « plusieurs moyens de transport étaient en évaluation ».

Une infirmière sera à bord et l’autobus sera escorté par une ambulance pendant tout le trajet.

« L’hébergement est pris en charge par le CISSS et des indemnités de repas sont prévues conformément à la Politique de transport des usagers », a précisé l’organisation par courriel.

Questionné à savoir quand était prévue la prochaine période de découverture en gynécologue à Sept-Îles, le CISSS est demeuré vague.

« Les démarches du CISSS se poursuivent avec Santé Québec afin d’éviter d’autres découvertures », a-t-il indiqué.