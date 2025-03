Québec solidaire déposera un projet de loi visant à rendre la contraception gratuite

La co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, compte présenter d’ici la fin de la session parlementaire un projet de loi visant à mettre sur pied un programme d’accès gratuit à toutes les méthodes de contraception.

Mme Ghazal en a fait l’annonce vendredi matin, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu samedi.

La députée de Mercier revient donc à la charge avec cette demande qu’elle porte depuis longtemps. L’automne dernier, elle a notamment déposé à l’Assemblée nationale une pétition de plus de 95 000 signatures qui demandait de rendre gratuite la contraception.

Mme Ghazal explique que l’objectif de son projet de loi serait d’intégrer totalement la contraception au panier de services de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

«La meilleure manière de renforcer le droit des femmes à choisir pour leur corps, c’est d’offrir la contraception gratuitement. Le principal obstacle à la contraception, c’est le coût», a-t-elle rappelé dans un communiqué.

La co-porte-parole de Québec solidaire fait valoir que cette mesure se ferait à coût nul pour l’État, puisqu’elle permettrait d’économiser en prévenant des grossesses non désirées.

Elle note que la Colombie-Britannique et le Manitoba ont récemment choisi de rendre la contraception sur ordonnance gratuite, «ce qui leur a permis de faire des économies importantes et d’augmenter l’accessibilité à la contraception auprès de leur population».

Actuellement, les médicaments sur ordonnance, dont la contraception, sont gratuits pour les filles de 18 ans et moins, les femmes de 25 ans et moins aux études à temps plein et résidant chez leurs parents, ainsi que les femmes prestataires de l’aide sociale.

Dans sa réponse à la pétition déposée par Québec solidaire, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a souligné que le gouvernement mène des négociations avec le fédéral au sujet de son régime national d’assurance médicaments, qui inclurait une couverture complète de la contraception.

Elle a aussi mis de l’avant le «Plan d’action gouvernemental sur l’accès à l’avortement 2024-2027», qui comprend un objectif visant à faciliter l’accès à l’information et aux services en matière de contraception.

Les travaux de l’Assemblée nationale sont actuellement en pause pour la relâche et reprendront le 18 mars. La session parlementaire se terminera le 6 juin.

C’est le gouvernement qui a la prérogative de choisir quels projets de loi sont étudiés par l’Assemblée nationale.