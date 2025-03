Une Charte pour l’égalité des femmes des Premières Nations

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) lance sa Charte d’égalité entre les femmes et les hommes des Premières Nations, visant à promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles autochtones.

La Charte est composée de neuf articles cherchant à garantir l’égalité des droits, l’accès aux services, la sécurité, le leadership et l’élimination des barrières systémiques.

Elle découle de discussions tenues lors du Grand Sommet de mai 2024.

« Ce sont des années de résilience, de collaboration et de courage émanant des femmes qui ont permis de penser et de créer un tel outil de défense de nos droits », déclare la présidente de FAQ, Marjolaine Étienne, dans un communiqué de presse.

Le principal objectif de cette Charte est de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones (DNUDPA) ainsi que la Recommandation générale no 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), aux niveaux national, provincial et communautaire.

FAQ présentera la première mouture de la Charte, les 21 et 23 mars 2025, à l’hôtel Hilton, à Québec, lors d’un symposium qu’elle organisera intitulé « Tissons des histoires de changement pour les droits individuels et collectifs des femmes et des jeunes filles autochtones ».