Course à la direction du PLC: dernier blitz pour les candidats à la veille du vote

C’est le dernier jour de blitz dans la course à la direction du Parti libéral du Canada (PLC), à la veille de l’élection du prochain chef par les militants libéraux.

Les candidats cherchent à rallier l’appui de la base partout au pays. L’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, l’ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, l’ancienne leader du gouvernement à la Chambre des communes, Karina Gould, et l’ex-député montréalais Frank Baylis s’affrontent dans cette course à la chefferie.

Le ou la vainqueur(e) succédera à l’actuel chef libéral et premier ministre Justin Trudeau dimanche, qui a déjà annoncé sa démission. La personne élue au terme de cette course à la direction pourrait être assermentée en tant que premier ministre dans quelques jours.

Une note interne du directeur de campagne de Mme Freeland, Tom Allison, obtenue par La Presse Canadienne souligne qu’il ne faut rien tenir pour acquis à ce moment charnière dans la course.

Elle précise que son organisation cible des circonscriptions qui ne sont pas traditionnellement remportées par les libéraux dans le cadre d’une stratégie de campagne visant à maximiser l’efficacité du vote en appui à Mme Freeland.

L’équipe de Mark Carney note qu’il est sur le terrain pour faire sortir le vote et que leur candidat a passé les derniers jours à établir des liens avec les libéraux les plus fidèles du parti à Montréal, Toronto et Calgary.

Du côté de l’équipe de campagne à Karina Gould, l’on indique que celle-ci a passé la semaine à organiser une série de réunions publiques virtuelles dans différentes régions du pays.

«Karina a travaillé très fort cette semaine pour communiquer avec les électeurs de tout le pays, en personne et virtuellement», a affirmé la porte-parole de la campagne, Emily Jackson, qui a ajouté que Mme Gould travaille au téléphone tous les jours.

Les partisans de Frank Baylis disent qu’ils présentent leur candidat autant que possible dans les derniers jours de cette courte course à la chefferie. Il était à Surrey, en Colombie-Britannique, pour rencontrer la communauté sikhe la semaine dernière.

«Le fait que la campagne ait été si courte nous a rendu les choses difficiles parce que plus le temps passe, plus les gens découvrent Frank et nous contactent pour nous montrer leur soutien», a déclaré Justine McIntyre, porte-parole de l’équipe de campagne de M. Baylis.

Les campagnes des candidats fonctionnent également autour d’un processus compliqué de vérification de l’identité des électeurs qui a frustré de nombreux membres du Parti libéral du Canada.

Les diverses campagnes mobilisent des bénévoles pour aider les électeurs à suivre le processus, qui utilise l’application Identité+ de Postes Canada et peut nécessiter plusieurs tentatives d’inscription.

«Nous avons encore des partisans qui nous disent qu’ils ont de la difficulté à voter, que leur droit de vote n’a pas encore été validé et ainsi de suite», a expliqué Mme McIntyre.

Des propos similaires ont été rapportés du côté de l’équipe de campagne de M. Carney.

«Tout au long de la campagne, notre équipe de 1400 bénévoles a fait plus de 200 000 appels pour appuyer les libéraux à mesure qu’ils terminaient le processus, dans le but d’obtenir que le plus grand nombre de militants libéraux admissibles au vote en fin de semaine», a affirmé la porte-parole de M. Carney, Emily Williams, dans un courriel.

Le porte-parole du PLC, Parker Lund, a déclaré qu’à la fin de vendredi, 157 000 membres avaient fait vérifier leur identité et que 134 000 d’entre-deux avaient voté.

Les signes pointent vers une victoire pour M. Carney, qui est soutenu par une large frange du cabinet alors qu’il est en tête des sondages et des collectes de financement.

Selon les dernières données d’Élections Canada publiées le 7 mars, Mark Carney a réussi à amasser 3,4 millions $ en dons provenant de 21 000 personnes, bien plus que tous ses adversaires dans la course.

Selon les données publiques, la campagne de Mme Gould devance de peu celle de Mme Freeland et M. Baylis, mais tous sont à peu près sur un pied d’égalité dans la fourchette de 360 000 $.

Le camp de Chrystia Freeland souligne que les données publiques n’incluent pas les fonds retenus par le parti pour couvrir les 350 000 $ de frais d’inscription.

Une note interne de la campagne de Mme Freeland indique qu’elle a «voyagé dans presque toutes les provinces, effectué près de 70 entrevues, dirigé plus de 20 assemblées publiques, rencontré des milliers de libéraux énergiques et recueilli plus de 750 000 $ auprès de milliers de Canadiens».

Mme Jackson a, pour sa part, indiqué que la candidate Gould a amassé près de 450 000 $ à ce moment-ci, un montant qui n’inclut pas les fonds recueillis pour les frais d’inscription.

Dans le camp de Frank Baylis, l’on souligne que les données sur le financement sont exactes, mais que celles-ci ont été dépassées puisque d’autres dons ont été récoltés depuis la fin du rapport il y a une semaine.