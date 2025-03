La Tournée nutri-tennis s’arrête en Haute-Côte-Nord

Deux écoles de la Haute-Côte-Nord recevront la Tournée nutri-tennis en mai. Les jeunes de Tadoussac et des Escoumins participeront à une journée de formation sur la saine alimentation et du minitennis.

Ce projet, qui en est à sa 14e édition, est le fruit d’une longue collaboration entre Tennis Québec et Éducation Nutrition, une initiative de l’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada.

Cette année encore, plus d’une quarantaine d’écoles primaires à travers la province ont été sélectionnées pour bénéficier du passage de cette tournée qui encourage l’adoption de saines habitudes de vie grâce à l’activité physique et une alimentation équilibrée.

« Accompagner les élèves dans la découverte du tennis et dans l’adoption d’une saine alimentation, c’est leur donner des outils qui leur seront utiles toute leur vie », indiquent les organisations dans un communiqué.

C’est dans cette optique que la Tournée nutri-tennis s’engage à fournir à l’équipe-école les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour promouvoir un mode de vie sain et actif auprès des élèves, contribuant ainsi à leur bien-être physique et mental à long terme.

Deux formations

Le personnel enseignant d’éducation physique et à la santé aura droit à une formation active de Tennis Québec sur l’enseignement du minitennis à l’école en compagnie de leurs élèves. Quant à elle, l’équipe d’Éducation Nutrition proposera une formation sur la saine alimentation et le contexte des repas en service de garde en plus de présenter au personnel enseignant une variété de ressources sur la saine alimentation qu’ils pourront utiliser en classe.

Finalement, certains professeurs et leurs élèves participeront à une activité sur la saine alimentation en classe.

Les dates

La Tournée se déroule du 11 mars au 5 juin. En Haute-Côte-Nord, elle s’arrêtera d’abord à Tadoussac le 7 mai avant de se rendre aux Escoumins le lendemain. Ce sont les deux seules visites sur la Côte-Nord.