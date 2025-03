Le Drakkar renoue avec le chemin de la victoire

Le Drakkar a profité de son retour à la maison pour renouer avec le chemin de la victoire, samedi, quand il a pris la mesure des Eagles du Cap-Breton par la marque de 7-4 devant une belle foule de 2897 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Ce triomphe à domicile a permis aux vikings du navire de mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites consécutives et d’ajouter deux autres points importants au classement général.

Les deux équipes se sont livré un duel intense, physique et endiablé avec des rebondissements de chaque côté. Inspirés par une autre solide performance de leur gardien de but Lucas Beckman, les membres de l’équipage sont finalement parvenus à se faufiler.

Troisième étoile de la rencontre, le numéro 33 a de nouveau fait le travail devant sa cage et, malgré les quatre buts accordés, l’homme masqué de 17 ans a souvent sauvé les meubles avec 41 arrêts sur 45 lancers.

Sur le plan offensif, son coéquipier Alexis Michaud (première étoile du match) a volé la vedette avec un tour du chapeau à son actif en plus d’atteindre le plateau des 100 points en carrière dans la LHJMQ.

Désavantage numérique

En avance 6-3 en début de troisième période, les locaux ont fait face à un gros défi et ont dû jouer à court d’un homme durant sept minutes en raison d’une punition majeure écopée par le vétéran de 20 ans Jules Boilard.

Les visiteurs ont marqué à une reprise, mais ont été incapables d’en tirer profit davantage. « Un moment clé. Les joueurs ont été concentrés et n’ont pas joué sur les talons. Il y avait beaucoup d’énergie. Les tirs ont été bloqués et le focus était à la bonne place », a résumé avec satisfaction le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur en chef a également apprécié l’effort de ses hommes, qui ont marqué trois buts sans riposte en fin de première avant de retraiter au vestiaire avec une priorité de 4-2 au tableau indicateur.

« Les joueurs ont cessé de jouer en périphérie et ils ont attaqué le filet adverse. Sur chaque but, il y avait deux ou trois joueurs d’impliqués dans l’action et c’est de cette façon que nous allons provoquer des choses offensivement ».

En vitesse

Evan Bellamy, Samuel Brunet, Alexis Bernier et Matyas Melovsky (son 25e de la saison) ont complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont chassé du match le gardien partant des Eagles Jakub Milota (quatre buts sur 16 lancers) au premier tiers.

Joseph Henneberry (deux fois), Andrew Brown et Cole Burbidge ont sonné la riposte face à Lucas Beckman, auteur de sa 29e victoire de la saison en 49 sorties officielles en 2024-2025.

Le Drakkar sera de retour devant ses partisans, dimanche (16 h), alors qu’il accueillera les Tigres de Victoriaville, qui ont surpris les Saguenéens de Chicoutimi avec un gain de 4-3, samedi après-midi.