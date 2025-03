Les Québécois veulent abolir le changement d’heure, révèle la consultation publique

On revient à l’heure avancée en fin de semaine de sorte que l’on perdra une heure de sommeil, mais l’on gagnera de l’ensoleillement.

Il faudra avancer montres et horloges d’une heure dans la nuit de samedi à dimanche au Canada, sauf en Saskatchewan et au Yukon, où le changement d’heure a été aboli.

Au Québec, comme dans la majorité des provinces canadiennes, le 9 mars à 2 h 00 précisément, il sera en réalité 3 h 00, ce qui marquera le début de l’heure d’été.

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a profité de l’occasion pour annoncer samedi les résultats de la consultation publique menée à ce sujet l’automne dernier.

Il en ressort que 91 % des répondants souhaitent cesser le changement d’heure.

Sur plus de 214 000 réponses enregistrées, 72 % des répondants ont indiqué qu’ils souhaitent la fin du changement d’heure, mais en conservant l’heure d’été tout au long de l’année.

La consultation en ligne a aussi permis de recueillir plus de 25 000 commentaires et de mettre en lumière certaines préoccupations de la population, comme les effets du changement d’heure sur le sommeil, la santé physique et mentale et les heures d’ensoleillement.

«Des réflexions et des consultations supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer de prendre la meilleure décision pour les citoyens. La volonté des Québécoises et des Québécois de mettre fin au changement d’heure est très claire et soyez assurés qu’elle guidera la suite de nos travaux dans ce dossier», a déclaré le ministre Jolin-Barrette par voie de communiqué.