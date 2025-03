Bye bye, les gobeuses dans les supermarchés

Au cours des deux prochaines années, si les échéanciers sont respectés, 400 lieux de retour réservés uniquement à la consigne ouvriront leurs portes. Dans les faits, la grande majorité des lieux de dépôt actuels n’offriront plus le service, hormis dans quelque secteur moins populeux.

« Au fur et à mesure, la carte des lieux de dépôt va bouger. Le règlement donne différents rayons règlementaires selon la densité de population. L’AQRCB essaie, dans 90 % des situations, d’avoir une distance maximale de 15 minutes de déplacement entre les résidences des citoyens et le lieu de dépôt le plus proche », indique Annie Jolicoeur, porte-parole.

Un citoyen ne devrait donc pas avoir à se déplacer plus de 15 minutes pour avoir accès à un point de retour, mais une épicerie à proximité d’un centre Consignaction n’aura plus de « gobeuse » à disposition.

« Le but est de transformer le réseau de lieux de retour pour l’optimiser. Présentement, on a beaucoup de points de retour, plus de 90 sur la Côte-Nord seulement par exemple, alors ce n’est pas optimal au point de vue du transport, entre autres. Il fallait trouver une façon pour que les citoyens aient plus de services offerts, avec des endroits qui puissent gérer plus de volume », explique Annie Jolicoeur.

Les espaces Consignaction et Consignaction + devraient répondre à cet objectif.

« Ce sera des lieux exclusivement dédiés à ça, avec une facture visuelle moderne, pratique. Les gens se présentent là, il y a un service à la clientèle en tout temps sur les heures d’ouverture. Ça permet au citoyen d’aller dans un seul endroit de façon rapide », indique Mme Jolicoeur.

Les usagers pourront utiliser une application pour obtenir les remboursements directement dans leur compte dès lors qu’ils auront plus de 25 $ de consigne accumulés, ou réclamer leur dû en argent comptant.

Les sites Consignaction+ offriront pour leur part le retour en vrac.

« Ils seront dotés d’équipements qui permettent de compter jusqu’à 250 contenants à la minute. On verse les contenants dans une chute et à la fin, on reçoit un coupon. On se fait rembourser soit sur place, soit via l’appli », précise Mme Jolicoeur.

D’ici 2027, quand le système sera en place, on estime que 5 milliards de contenants seront récupérés via ce système chaque année.