Doug Ford suspend sa surtaxe de 25 % sur l’électricité

Le premier ministre Doug Ford a annoncé que l’Ontario suspendrait sa surtaxe sur les exportations d’électricité vers les États-Unis et qu’il se rendrait à Washington pour des négociations commerciales.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé mardi après-midi qu’il suspendrait la surtaxe de 25 % sur les exportations d’électricité à trois États voisins, après avoir discuté avec le secrétaire américain au Commerce et accepté de le rencontrer à Washington jeudi.

M. Ford a indiqué que Howard Lutnick et lui avaient convenu d’une rencontre pour «discuter d’un renouvellement» de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique avant l’échéance du 2 avril fixée par le président américain Donald Trump pour l’imposition de «droits de douane réciproques».

La conversation téléphonique a eu lieu mardi après que M. Trump a annoncé qu’il doublerait les droits de douane, à 50 %, sur l’acier et l’aluminium en provenance du Canada, en réponse à l’imposition par l’Ontario d’une surtaxe sur l’électricité qu’il envoie à trois États américains.

M. Ford a plus tard indiqué que M. Lutnick et lui avaient eu une conversation productive et convenu que l’escalade de la guerre commerciale et les menaces de droits de douane devaient s’atténuer.

L’Ontario a promulgué lundi la surtaxe de 25 % sur l’électricité exportée vers 1,5 million de foyers dans les États de New York, du Michigan et du Minnesota. M. Ford a aussi prévenu qu’en cas de nouvelle escalade américaine, il pourrait augmenter encore davantage le taux de cette surtaxe sur l’électricité.

Le président Trump a écrit mardi matin sur les réseaux sociaux qu’en riposte, les droits de douane sur l’acier et l’aluminium canadiens, qui devaient entrer en vigueur mercredi, seraient maintenant de 50 %, au lieu de 25 %.