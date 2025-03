Les traversiers en grève les 23, 24 et 25 mars

La section locale 9599 du Syndicat des Métallos, qui représente les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec, a transmis à l’employeur et au Tribunal administratif du travail (TAT) aujourd’hui un avis de grève pour les 23, 24 et 25 mars.



Celui-ci vise entre autres les traverses de Matane/Godbout, Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine et L’Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive. La grève commencera à 6 h le matin du 23 mars et se poursuivra jusqu’au 25 mars à 19 h.

Le maintien de services essentiels est prévu pour les traverses de Tadoussac et de L’Isle-aux-Coudres, afin d’assurer la santé ou la sécurité des citoyens. Le niveau de services essentiels fera l’objet de discussions entre les parties et sera ultimement déterminé par le TAT.



« La patience de nos membres a atteint ses limites. Cela fait presque deux ans que nos membres sont sans contrat de travail et trois ans qu’ils n’ont pas eu d’augmentation de salaire. On souhaite ainsi inciter l’employeur à plus de sérieux à la table de négociation », insiste le représentant syndical des Métallos responsable du secteur maritime, Luc Laberge.



La prochaine rencontre de négociation est prévue le 24 mars. La précédente rencontre, le 24 février dernier, avait été annulée, puisque selon le syndicat les négociateurs patronaux n’avaient toujours pas en main de mandat pour discuter des hausses salariales.



Ces trois jours de grève font partie d’un mandat de 10 jours de grève voté en juin 2024, dont deux seulement ont été exercés en juin dernier.