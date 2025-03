Il y a cinq ans, l’Organisation mondiale de la santé déclarait la COVID une pandémie

Il y a cinq ans, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale du nouveau coronavirus, déclenchant une série de politiques qui ont transformé la vie des Canadiens pendant plusieurs années.

La déclaration de l’OMS faisait suite à des mois de signaux d’alarme sur les dangers de la COVID-19, notamment des confinements massifs en Chine et en Italie, et a servi de signal d’alarme pour de nombreux Canadiens.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, les gouvernements ont décidé de fermer les écoles et les milieux de travail, de limiter les déplacements et d’interdire les rassemblements sociaux, tout en offrant des bouées de sauvetage financières sans précédent pour aider les individus et les entreprises à surmonter la crise.

La pandémie a fait des experts de la santé publique des noms familiers, alors que les gens cherchaient à se tenir au courant des derniers conseils et changements réglementaires.

Le virus a fait des dizaines de milliers de morts au Canada seulement, dont beaucoup de personnes qui vivaient dans les centres d’hébergement de soins de longue durée.

L’OMS a levé l’urgence mondiale de la COVID-19 en mai 2023, notant que la maladie était en baisse depuis plus d’un an.