Colloque Entreprendre en région : Yves Laurencelle et Dave Morissette en vedette

La prochaine édition du Colloque Entreprendre en région se tiendra sous la présidence d’honneur du producteur agricole Yves Laurencelle de Longue-Rive. Un souper-conférence mettra aussi en vedette l’animateur et ancien hockeyeur originaire de Baie-Comeau, Dave Morissette.

Ce rendez-vous lancé par la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de La Haute-Côte-Nord et les bureaux de Services Québec de Forestville et des Escoumins aura lieu le 9 avril à la salle des loisirs et à la Municipalité de Longue-Rive.

Tous les entrepreneurs de la région sont invités à ce réseautage entrepreneurial qui proposera encore une fois plusieurs formations adaptées aux besoins des entreprises.

« Le contenu des formations permettra aux entrepreneurs de mieux s’outiller dans la gestion des opérations quotidiennes, et de développer de nouvelles possibilités d’affaires », assure Marylise Bouchard, conseillère aux communications pour l’événement.

Un choix de formations sur des thématiques aussi variées que la gestion des ressources humaines, les finances, le marketing RH et l’innovation est offert aux participants.

Cette année, les formations auront pour sujet : évaluation et appréciation de la performance ; créer du contenu captivant et engageant sur les médias sociaux ; découvrir un outil innovant pour se doter d’un plan d’action de développement durable et stratégies pour faire face à l’incertitude.

« Après le dîner, des entrepreneurs de la région participeront à un panel d’entrepreneurs où ils partageront leur expérience avec les participants », ajoute Mme Bouchard.

Souper-conférence

Un souper-conférence ouvert à l’ensemble de la population clôturera le colloque avec Dave Morissette, fier Nord-Côtier, joueur de hockey professionnel retraité et animateur de télévision.

« Dave présente des conférences interactives, motivantes et teintées d’humour, qui aident les participants à prendre conscience de leur plein potentiel. Dave se plaît à partager ses anecdotes, avec comme objectif de créer une vision innovatrice et motivante dans votre entreprise », explique la porte-parole.

Pour s’inscrire et connaître tous les détails, il est possible de consulter le site Web entreprendreenregion.com.