Diversification des marchés : une formation pour aider les entreprises 

Dans un contexte d’incertitude avec notre principal partenaire économique, les États-Unis, le gouvernement du Québec met en place une initiative visant à fournir des formations sur mesure aux entreprises qui souhaitent développer rapidement de nouveaux marchés,

L’annonce a été faite mercredi matin dans les locaux de l’entreprise Altech 7-Îles inc, à Sept-Îles, par la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete.

« Cette mesure va permettre d’offrir de la formation sur mesure aux entreprises qui voudraient se déployer sur de nouveaux marchés que ce soit au Canada ou à l’international », affirme Mme Champagne Jourdain.

Les entreprises des secteurs manufacturiers, du transport ainsi que celles du secteur primaire (ressources naturelles et agriculture) pourront ainsi avoir accès à un soutien financier pour la formation de leurs travailleurs et de leurs travailleuses. Les formations pourront, par exemple, mettre l’accent sur la logistique internationale, le financement et le taux de change, la fiscalité internationale et les accords commerciaux.

« C’est un tout-inclus qu’on veut offrir à nos entrepreneurs pour qu’ils aillent conquérir [des marchés internationaux] », explique Christopher Skeete.

Avec un budget de 8 M$, le gouvernement espère pouvoir aider jusqu’à 750 entreprises.

À long terme, l’objectif d’une telle mesure sera de venir diminuer la dépendance de l’économie québécoise envers le marché américain, affirme la ministre de l’Emploi.

Une aide bien accueillie

Pour une entreprise comme Altech 7-Îles, qui compte sur une dizaine d’employés, cette annonce gouvernementale est accueillie positivement.

« On a de beaux produits qu’on a développés. Maintenant, il faut savoir les mettre sur le marché, donc oui, les formations seront très importantes pour nous aider pour l’avenir», dit Stéphane Bergeron, co-propriétaire d’Altech 7-Îles.

Pour une PME comme la sienne, qui n’a pas de ressource dédiée à temps plein pour la recherche de nouveaux marchés, une telle formation pourra faire une grande différence, croit-il.