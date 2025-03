Festival de la bière Côte-Nord : reporté, mais pas annulé

Les amateurs de houblon devront patienter encore un an avant de retrouver le Festival de la bière de la Côte-Nord. Prévu pour le mois d’août cette année après l’annulation de l’édition 2024, l’événement est une fois de plus reporté.

Carl Beaulieu, membre du comité organisateur, explique les raisons de cette décision.

« On a travaillé pour revoir l’événement au complet dans son ensemble. Suite à tous les choix qu’on a faits, on s’est aperçu qu’on n’aurait pas assez de temps pour organiser un événement pour cette année au mois d’août, car on est à moins de six mois. Ce sont les raisons pour lesquelles on a rapporté d’une année pour être sûr de faire un événement qui est viable. »

Un événement repensé

Le comité organisateur ne se contente pas d’un simple report : il planche sur une nouvelle mouture du festival baie-comois.

« C’est aussi pour les festivaliers qui sont habitués, ils vont avoir des nouveautés. On va faire des modifications, on n’a pas le choix. Parfois, c’est de réduire les coûts parce qu’ils sont encore assez onéreux et ça continue d’augmenter. Mais aussi, il faut se trouver des partenaires intéressés de s’associer à l’événement », explique M. Beaulieu.

L’équipe est consciente des inquiétudes de certains amateurs qui craignent que le festival ne revienne jamais. « Non, notre comité est encore en place. On se rencontre de façon régulière, mais on est tous des bénévoles, donc on se réunit quand on peut », assure-t-il.

Une planification minutieuse

L’organisation du festival repose sur une équipe de bénévoles qui doivent concilier cet engagement avec leurs autres responsabilités. « On a été avec une firme qui nous a suivis pour faire un peu de diagnostic. Au début, on changeait beaucoup d’affaires et, à un moment donné, on est peut-être allé trop loin », déclare le restaurateur.

Le comité s’est demandé alors ce que les gens aimaient du festival et à la suite de cette étape ont découlé plusieurs sondages. « On s’est aperçu qu’on voulait changer de site. Mais dans les sondages, ce que les gens aimaient, c’était le site. Alors on a rebrassé tout ça, on a une bonne idée de ce qu’on veut faire, mais là, avons-nous le temps ? », mentionne-t-il.

La dernière édition du festival a également été marquée par des défis financiers, notamment en raison de la météo capricieuse.

« La pluie nous a nui beaucoup. Naturellement, on avait un fonds de roulement et on a déjà pigé dedans. Donc il faut être plus conservateur, faire attention. On va voir aussi les programmes gouvernementaux qui existent », confie l’entrepreneur.

Les prochaines étapes

Le comité a récemment lancé un appel à la population pour agrandir son équipe. « On avait déjà fait un appel parce qu’on voulait agrandir le comité un peu. On avait fait des appels à la population pour savoir s’il y a des gens qui avaient un intérêt. Puis il y a des gens qui ont répondu donc il y a de nouvelles personnes qui se sont greffées. Ça pourrait arriver qu’on fasse d’autres appels prochainement », fait savoir Carl Beaulieu.

En attendant, les organisateurs poursuivent leurs efforts pour garantir un retour en force du Festival de la bière de la Côte-Nord en 2026. « On est tous encore crinqués et impatients d’organiser à nouveau le festival », conclut-il.