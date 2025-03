Un homme porté disparu en mer aux Bergeronnes

Les autorités sont en alerte aux Bergeronnes après la disparition de Gabriel Simard, 30 ans, survenue dans la soirée du 11 mars. Ce dernier s’est mis à l’eau depuis le Quai des Bergeronnes, vraisemblablement dans l’intention de récupérer sa cabane de pêche. Depuis, il reste introuvable.

Il aurait quitté à bord d’une embarcation de type canot de 16 pieds sur le fleuve.

« Malheureusement, on parle de courant qui est important, de houle, également de vent, et l’embarcation aurait pris le sens du large. On est sans nouvelle de lui depuis et des recherches sont entreprises pour le localiser », a déclaré le sergent Louis-Philippe Ruel de la Sûreté du Québec. « Le volet recherches est chapeauté par la garde nationale », ajoute-t-il.

La Sûreté du Québec lance un appel à la population, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description :

Taille : 1,75 m (5pi 9 po)

Poids : 70 kg (189 lb)

Cheveux : blonds

Yeux : bleus

Vêtements : veste camo, tuque noire et bottes d’hiver noires.

Toute personne qui apercevrait Gabriel Simard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.