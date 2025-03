Justin Trudeau a officiellement démissionné, peu avant l’assermentation de Carney

Justin Trudeau a officiellement remis sa démission en tant que premier ministre du Canada, moins d’une heure avant le début de la cérémonie d’assermentation de son successeur: Mark Carney.

M. Carney prêtera serment comme nouveau premier ministre lors d’une cérémonie qui commencera à 11 heures à Rideau Hall.

M. Carney a remporté la course à la direction du Parti libéral du Canada, la fin de semaine dernière, avec une écrasante majorité de 86 % des voix des membres libéraux qui se sont prononcés.

Son premier cabinet devrait être plus restreint que celui de M. Trudeau, qui comptait 37 membres. Nécessairement, certains ministres vont perdre leur poste.

C’est notamment le cas du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et lieutenant de M. Trudeau pour le Québec, Jean-Yves Duclos.

Une source gouvernementale, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur ce sujet, a indiqué à La Presse Canadienne que M. Duclos avait été informé jeudi qu’il ne ferait pas partie du prochain cabinet.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, jeudi soir, M. Duclos a souligné que, lorsqu’il s’est lancé en politique, c’était d’abord pour jouer son rôle de député de Québec.

«Mon travail comme député est celui qui m’est le plus cher. C’est celui auquel je pourrai consacrer encore plus d’énergie et de temps à partir de maintenant», a-t-il soutenu.

M. Duclos a ajouté que M. Carney a «toute (sa) confiance et (sa) reconnaissance».

Par ailleurs, les ministres qui jouent actuellement un rôle clé dans la réponse du Canada à la guerre commerciale du président américain Donald Trump devraient faire partie du cabinet de M. Carney.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le ministre des Finances, Dominic LeBlanc, et le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, devraient donc être de retour autour de la table du conseil des ministres.

Après la cérémonie d’assermentation, en fin d’avant-midi, M. Carney présidera la première réunion de son nouveau conseil des ministres, en après-midi.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, réagira lors d’un point de presse prévu à 14 heures.