Des travaux nécessaires pour la glace de l’aréna de Forestville

Le système de tuyauterie, d’alimentation et de retour de saumure de la dalle de refroidissement est en fin de vie à l’aréna de Forestville. Il s’agit de l’équipement qui permet de créer la glace.

« Il y a lieu de faire le remplacement nécessaire et de le faire avant le début de la nouvelle saison pour éviter les ruptures d’activités », a fait savoir la mairesse Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 11 mars.

La Ville de Forestville s’est tournée vers CIMCO, une entreprise spécialisée dans le domaine pour réaliser les travaux. La soumission s’élève à 105 110 $, excluant les taxes applicables. La compagnie s’occupera de remplacer la tuyauterie, l’alimentation et le retour de la saumure de la dalle de refroidissement.

« Les coûts de ce projet vont être affectés au surplus accumulé », a précisé l’élue forestvilloise qui veut effectuer les travaux immédiatement après la fin de la saison hivernale, soit le 29 mars.

« Les gens de la compagnie doivent débarquer cette semaine parce qu’on a mis de la pression. On ne veut pas aucune rupture de services. Ils se préparent pour qu’on puisse enclencher les travaux rapidement », a divulgué Mme Anctil.

Le système qui permet le refroidissement de la glace est en place depuis 1972. Il a donc rendu de fiers services, aux dires de la mairesse, mais maintenant, il doit être remplacé.

« Le risque c’est que tout à coup le système nous lâche de façon permanente et qu’il n’y ait plus de saison, plus de glace. On ne veut pas ça. Elle est très utilisée notre aréna et tant mieux, c’est ça qu’on veut », a-t-elle conclu.