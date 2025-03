Un Baie-Comois brille chez l’élite 

Le judoka Vincent Roberge-Poitras, natif de Baie-Comeau, a une fois de plus prouvé qu’il est l’un des espoirs les plus prometteurs du judo canadien. Il souhaite que son année 2025 se dessine par une médaille aux championnats mondiaux juniors, une étape primordiale pour toucher à son rêve olympique.

De retour d’une tournée dans l’Ouest canadien, où il a participé aux tournois du Pacifique International et d’Edmonton International 2025, l’athlète rentre chez lui avec quatre médailles en poche, dont deux d’or.

Ces tournois qui se sont déroulés du 27 février au 10 mars 2025, regroupent des judokas à l’échelle internationale. Ils font partie du circuit national de Judo Canada et permettent aux compétiteurs juniors et seniors d’accumuler des points précieux pour le classement national.

Avec ses performances, Roberge-Poitras grimpe à nouveau dans la hiérarchie nationale et vise une participation aux championnats du monde juniors en 2025.

« Mon objectif était clair : remporter au moins une médaille d’or en senior et j’ai réussi », confie-t-il au journal Le Manic. Même si l’athlète de 18 ans est satisfait, il dit connaître les erreurs qu’il a commises et désire s’améliorer.

Lors du tournoi du Pacifique International, qui se déroulait à Vancouver, le Baie-Comois s’est illustré en terminant troisième chez les moins de 21 ans (U21) et premier dans la catégorie senior. Une semaine plus tard, à Edmonton, il a décroché la médaille d’or en U21 et une troisième place chez les seniors.

« Gagner en junior, c’est une chose, mais performer en senior, c’est un autre niveau, explique-t-il. J’ai fait une erreur en demi-finale à Edmonton, ce qui m’a coûté une autre finale, mais je vais apprendre de ça. »

Ces résultats renforcent sa position parmi l’élite canadienne et, selon ses propres calculs, il pourrait désormais figurer au deuxième rang national dans sa catégorie. Une telle progression lui ouvre la porte à des compétitions internationales majeures, notamment en Europe, où il espère aller cet été et se qualifier pour les championnats du monde juniors en y décrochant une médaille.

Vincent Roberge-Poitras a aussi les yeux rivés sur les compétitions seniors et, à long terme, sur les Jeux olympiques. « J’ai déjà fait quelques points pour la qualification olympique, mais ce n’est pas encore suffisant », exprime-t-il. « Mon but est de faire un podium en Europe pour être envoyé sur des tournois seniors internationaux et commencer sérieusement la course aux JO ».

Un retour aux sources

Malgré son ascension, le Nord-Côtier n’oublie pas ses racines. Dès qu’il en a l’occasion, il revient à Baie-Comeau et s’implique auprès du Club de judo local, où il a fait ses premiers pas sous la direction de Sensei Robin Gagné.

« C’est l’un des meilleurs clubs de judo au Québec et Robin Gagné a formé de nombreux athlètes et m’a énormément aidé à atteindre ce niveau », souligne-t-il avec reconnaissance. « Chaque fois que je reviens, j’essaie de donner des conseils aux jeunes et de partager mon expérience. »

Samuel Roberge-Poitras et Machiel Talbot du Club de judo de Baie-Comeau ont aussi participé à ces tournois ainsi qu’au camp d’entrainement concentré sur les techniques de combats lors de cet évènement national.