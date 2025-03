Le nouveau premier ministre Mark Carney se rend en Europe pour son premier voyage

Mark Carney s’apprête à partir dimanche pour son premier voyage à l’étranger. Il visitera la France et le Royaume-Uni, avec une escale supplémentaire à Iqaluit, au Nunavut.

Le nouveau premier ministre partira dimanche et reviendra mardi.

L’objectif de ce voyage est de renforcer les liens avec la France et le Royaume-Uni et de réaffirmer la souveraineté du Canada dans l’Arctique.

M. Carney devrait aborder la sécurité et les liens économiques et commerciaux lors de son séjour en Europe, où il rencontrera le président français, Emmanuel Macron, et le premier ministre britannique, Keir Starmer.

Mark Carney rencontrera également le roi Charles lors de son séjour au Royaume-Uni.

Le premier ministre n’a pas encore prévu de se rendre aux États-Unis, mais il a souligné avoir hâte de s’entretenir avec le président américain Donald Trump au moment opportun.