Traverse MBCG : grève des employés du 23 au 25 mars 

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé une interruption temporaire du service de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout en raison d’une grève des employés brevetés affiliés au syndicat des Métallos.

Le mouvement de grève débutera à 6 h le dimanche 23 mars et prendra fin à 19 h le mardi 25 mars 2025.

Service suspendu pendant trois jours

Durant cette période, aucun départ ne sera effectué. La dernière traversée avant l’interruption est prévue le samedi 22 mars à 11 h, au départ de Godbout vers Matane. Le service reprendra son horaire normal le mercredi 26 mars à 8 h, avec un premier départ de Matane vers Baie-Comeau.

Les clients ayant réservé des traversées pendant la période de grève seront remboursés pour leurs dépôts. La STQ recommande aux usagers de consulter son site officiel (traversiers.com) pour toute mise à jour sur l’horaire et la reprise du service.

Un impact sur la mobilité régionale

Cette interruption affectera considérablement les voyageurs et les entreprises dépendant de cette liaison maritime essentielle pour la région. La STQ invite la clientèle à prévoir des alternatives de transport pendant cette période.

Cette grève s’inscrit dans un contexte de négociations entre la STQ et le syndicat des Métallos, qui revendique des améliorations salariales et des conditions de travail bonifiées pour ses membres. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué quant à une possible entente.

La STQ continuera d’informer sa clientèle de toute mise à jour concernant la reprise du service par le biais d’alertes et de communications officielles.