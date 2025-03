Manque de respect au Golf de Tadoussac

La présence de motoneigistes sur le terrain de golf de Tadoussac a irrité les membres de la Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac et son président Denis Ross, qui est catégorique : les motoneigistes n’ont pas le droit de passer sur le terrain.

L’organisation peut toutefois se compter chanceuse qu’aucun dégât n’ait été constaté à la suite du passage des motoneiges. « Une chance qu’il y avait beaucoup de neige parce que ça n’a pas abîmé le terrain », déclare Denis Ross, qui remercie mère Nature d’avoir soufflé une épaisse couche cette saison.

Ce dernier fait savoir qu’en raison du relief « assez plat » du terrain, la neige a souvent tendance à être balayée, laissant la pelouse à découvert durant la saison blanche. « S’il n’y a pas trop de neige et qu’un motoneigiste fait un start, la pelouse peut manger un dur coup », illustre le président.

Bonne volonté

C’est la première fois que le président entend parler d’un incident pareil, et espère bien que ce sera la dernière.

Étant donné qu’il y a des gens qui vivent autour, ce dernier révèle que la présence de motoneiges aux alentours est tolérée avec une bonne dose de respect de base.

« Ils peuvent passer à côté pour aller ailleurs ou passer le long des allées. Mais pas sur le terrain même », fait-il valoir. « Tu ne vas pas te promener sur un terrain de golf en motoneige. Tu vas ailleurs », ajoute-t-il avec découragement.

Première saison dans le tapis

Le Golf de Tadoussac a procédé en 2024 à une réorganisation massive de son système d’irrigation avec des investissements de près de 300 000 $. De plus, le club a fait l’acquisition de pièces de machinerie neuves comme des tondeuses à allées et à verts.

Denis Ross ne cache pas son enthousiasme par rapport à la première saison du club, qui va se passer dans le confort d’un terrain de golf moderne avec de la machinerie « qui ne brise pas tous les jours ».

« L’an dernier on a eu une belle saison et, cette année, on va être en mesure de l’entretenir comme il faut », dévoile le président.

Le club reprendra ses activités après la corvée du mois de mai et Denis Ross estime que le terrain sera beau en raison de l’important couvert de neige qui préserve son tonus. « À mon avis, plus le terrain est beau, plus les gens sont portés à venir jouer chez nous », termine-t-il.