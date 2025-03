Plus de 170 000 $ pour des projets pour les aînés de la Côte-Nord

Le Programme Nouveaux Horizons remet un total de 172 154$ en subventions pour huit projets pour les aînés de la Côte-Nord, dont la moitié en Haute-Côte-Nord.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a dévoilé la liste des projets de la circonscription de Manicouagan qui ont été sélectionnés.

Chaque année, les municipalités, les organismes communautaires, les organismes à but non lucratif, les MRC, les écoles et les établissements de santé peuvent déposer des projets qui favorisent l’inclusion sociale et l’engagement des aînés.

Voici la liste des projets retenus :

Cercle des Fermières des Ecoumins (Acquisition de nouveaux métiers à tisser) – 25 000$

Club FADOQ des Bergeronnes (Organisation de déjeuners mensuels et d’activités d’information et de sensibilisation) – 25 000$

Cercle des Fermières de Portneuf-sur-Mer (Projet Au goût du jour!) – 8 141$

Cercle des Fermières de Sacré-Cœur (Rénovation du local) – 25 000$

Municipalité de Colombier (Parc de jeux et de loisirs du secteur Saint-Marc-de-Latour) – 25 000$

Cercle des Fermières de Pointe-aux-Outardes (Activités de valorisation des arts textiles ancestraux) – 24 948$

Conseil des Innus d’Ekuanitshit (Projet Le mieux-être de nosaînées) – 25 000$

La Maison Mécatina (Projet Dining with Dignity) – 14 065$