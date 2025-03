Une conférence sur l’anxiété à Tadoussac

Nathalie Jean œuvre dans le domaine de la santé mentale depuis 33 ans. Ayant elle-même dû composer avec des troubles anxieux, elle veut redonner et partager ses outils avec les citoyens de la Côte-Nord. Une première conférence aura lieu le 1er avril à la salle des loisirs de Tadoussac.

« J’ai beaucoup de gens qui m’abordent pour leur enfant, les professeurs qui me disent qu’ils ont beaucoup d’élèves aux prises avec l’anxiété, plein d’histoires que je reçois. Je me suis dit : moi c’est ma spécialité », raconte celle qui est originaire de Québec et qui complète présentement un certificat en intervention en santé mentale.

Nathalie Jean a écrit un livre sur l’anxiété qui se nomme Guérir de ses peurs. Elle a aussi partagé ses connaissances à la télévision, à la radio et à l’émission Salut Bonjour.

La conférence Au cœur de l’anxiété, qui sera offerte gratuitement à Tadoussac, cible particulièrement les jeunes, mais elle s’adresse à tout le monde.

« De plus en plus de jeunes sont touchés par l’anxiété. La pression est plus grande. Mon plus jeune client avait 4 ans, des crises de panique à 4 ans, c’est énorme. 75 % des problèmes de santé mentale se développent avant 25 ans », informe-t-elle.

Les outils qui seront présentés pourront être utilisés par tous. « La conférence sera interactive. Je vais leur poser des questions et je vais leur faire sentir les clés pour se libérer de l’anxiété. L’anxiété et l’angoisse sont des conséquences. On entend qu’on doit vivre avec, ce qui est totalement faux. Il faut plutôt apprendre comment faire face à l’anxiété », explique la conférencière bénévole.

Cette dernière invite également les intervenants et les enseignants. « Ils ont à côtoyer parfois des élèves qui sont anxieux comme ceux qui s’en vont l’année prochaine au secondaire », soutient-elle en précisant que la conférence durera au minimum une heure, tout dépendamment du nombre de personnes présentes.

Une enfance difficile

Nathalie Jean a d’abord orienté sa carrière sur les peurs. Elle a été elle-même agoraphobe et claustrophobe en plus d’être atteinte par les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et le trouble de stress post-traumatique (TSPT).

C’est que son enfance a été teintée de moments difficiles. « Je suis arrivée au monde avec une mère schizophrène et mon père était pédophile. J’ai été abusée des deux sens. J’avais une couche, mon père me violait pendant 15 ans, et ma mère, dans sa maladie, c’était des abus tout autres. Elle me rabaissait et me traitait de nom », se remémore celle qui a pris 28 ans pour se réparer et se reconstruire.

Véritable force de la nature, la Tadoussacienne d’adoption a réussi à s’en sortir. Elle a étudié la psychothérapie et a réussi à aider des milliers de personnes partout dans le monde. « J’aime aider les gens, c’est ma nature », laisse-t-elle entendre.

La future intervenante en santé mentale espère offrir sa conférence à plusieurs endroits dans la région.