Une Station Trail à La Malbaie dès cet été

L’été 2025 marquera la naissance de la Station Trail Grand-Fonds, une initiative des Événements Harricana et une première en Amérique du Nord. La raison d’être d’une station trail est de déployer des services adaptés aux besoins des coureurs en sentiers.

La nouvelle ne date pas d’hier puisque les Événements Harricana en avaient fait l’annonce en juillet 2024, mais elle se concrétisera dans les prochains mois.

« C’est inspiré des stations de ski, mais c’est une station de course en sentiers, ouverte à l’année. Un billet d’entrée donne accès aux sentiers. Il y a des services disponibles : guide, hébergement, douche, vestiaire pour déposer les sacs, transport… On crée la première station du genre en Amérique du Nord », explique Samuel Matte-Thibault, directeur général des Événements Harricana.

La phase 1 se déploiera cette année et comprend notamment une mise à niveau des sentiers.

« Des sentiers qui existent sont des sentiers de ski de fond, de raquette.. On va adapter chacun des sentiers pour la course trois saisons et la course en raquette l’hiver en raquette. L’affichage, par exemple, est à 36 pouces du sol pour la course. Il faut construire des ponceaux, aménager certains tronçons… », énumère M. Matte-Thibault.

Photo Carl Vignola

Les parcours existants de 5 km, 10 km, 20 km, 28 km et 42 km seront optimisés « Ce sont des tracés qu’on utilise avec l’Ultratrail Harricana (UTHC). De nouvelles portions seront aménagées à certains endroits », ajoute-t-il.

Ce travail sera un plus pour l’UTHC, événement phare de la course au sentier au pays, puisque les sentiers accueilleront ses coureurs en septembre.

Mais nul besoin d’attendre l’événement pour les arpenter et bénéficier de la nouvelle offre de la Station Trail, notamment un service de navette.

« Quelqu’un qui court un 42 km du Mont Grand-Fonds à Saint-Siméon aura accès à un service de navette pour revenir à Grand-Fonds. Notre site multitransactionnel sera pratique pour quelqu’un, par exemple, qui veut partir un week end, se louer un refuge, réserver sa navette. Une seule plateforme permettra de tout régler d’un coup ! »

Un centre d’accueil sera ouvert à la montagne. « Les coureurs pourront avoir accès à toute l’information : les dénivelés, les points d’eau… », précise le dg.

Le Mont Grand-Fonds et Sentiers Québec-Charlevoix sont les partenaires des Événements Harricana dans l’aventure de la Station Trail. Le budget de la première phase est de 400 000 $. La MRC de Charlevoix-est et Tourisme Charlevoix ont mis 150 000 $ chacun dans la cagnotte jusqu’ici.

La course en sentier gagne popularité au Québec, justifiant probablement cette confiance. « L’an dernier, 38 000 personnes ont terminé des courses en sentier au Québec. Il y a 2 ans, c’était 30 000. Et il y a tous les autres qui courent sans participer à des courses. C ’est un sport en évolution ! », affirme M. Matte-Thibault.

La phase 2, à l’étude, prévoit l’ouverture d’un nouveau parcours d’une quarantaine de kilomètres entre le centre-ville de La Malbaie et le Mont Grand-Fonds via Clermont. Une étude de préfaisabilité a été complétée. Un trajet entre Saint-Fidèle et la montagne est également dans les plans.

La phase 3 irait encore plus loin avec l’implantation d’un centre d’entraînement pour accueillir les athlètes d’élite.

« Ultimement, le souhait est d’implanter d’autres stations trail ailleurs au Québec pour faciliter la pratique du sport. On travaille pour le développement du sport, c’est notre mission », conclut Samuel Matte-Thibault.

La date d’ouverture officielle n’est pas connue.