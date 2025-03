Les Bergeronnes : une aide pour les propriétaires de fosse septique

La Municipalité des Bergeronnes ira de l’avant avec un projet qui permettra d’émettre des prêts financiers aux propriétaires de fosse septique sur son territoire pour faciliter la mise aux normes de leurs installations à un coût moindre.

Le conseil municipal a adopté le Programme de réhabilitation pour la mise aux normes des installations septiques lors de sa dernière séance ordinaire, le 10 mars, qui concerne toutes les résidences non connectées au service municipal d’égout.

Dans un premier temps, l’organisation municipale effectuera un inventaire de ces résidences sur son territoire, et ira en règlement d’emprunt avec la somme totale qui sera déterminée après l’exercice.

Les propriétaires devant se mettre aux normes pourront décider de se financer directement avec la Municipalité, un avantage aux yeux de la mairesse Nathalie Ross.

« On va leur offrir la possibilité d’être financés par la Municipalité, et ils vont pouvoir payer le même taux d’intérêt que nous », précise-t-elle.

« Le compte sera payable en même temps que le compte de taxes, et ça va permettre aux gens d’étaler leur paiement », ajoute Mme Ross.

La logique est de permettre aux citoyens « d’être conformes sans se vider le portefeuille », et qu’ils ne payent pas plus cher que l’instance municipale.

« La Municipalité est protégée puisque si les taxes ne sont pas payées, on peut saisir. Donc tout est fait pour le bien de tous », mentionne la mairesse.

Cette dernière indique que la Municipalité ira de l’avant avec l’inventaire cet été dans le but que les propriétaires puissent effectuer leurs travaux « le plus vite possible ».