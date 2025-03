Une subvention pour revitaliser les arts ancestraux

Le Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes a récemment reçu une subvention de 24 948 $, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. L’aide financière permettra à l’organisme la valorisation des arts des textiles ancestraux, en modernisant ses équipements.

« Cette somme va servir principalement pour l’achat d’équipements, parce qu’on est un cercle qui prend de l’expansion. On a beaucoup de jeunes retraités qui ont pris leur retraite dans notre village et on a juste trois métiers », explique Denise Malouin, présidente du Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes.

Grâce à cette subvention, le cercle fera l’acquisition d’un métier à tisser colonial V2 de 60 pouces de large, avec 12 cordes de lame.

« Ce métier nous offre une possibilité de motifs incroyables comparée à nos petits métiers à quatre cordes. On passe de quatre à douze, c’est vraiment pour diversifier nos réalisations », se réjouit Mme Malouin.

Un second métier, plus petit, de 24 pouces et à huit cordes de lames, sera également acheté, pour initier les nouvelles membres aux techniques de base.

Transmission intergénérationnelle

Si le tissage demeure l’activité principale, le cercle propose également des cours de tricot, de crochet et bientôt, de couture.

« J’ai des dames de 70 ans, 80 ans même, qui sont des mentors pour nos jeunes, nous aident a transmettre et à montrer, ce que ma mère m’a montré et ma grand-mère. Moi, j’ai tissé avec ma grand-mère et avec ma mère. Et là, je vais tisser avec des jeunes », confie Denise Malouin.

L’achat de machines à coudre et d’une surjeteuse permettra de répondre à une demande croissante.

« Beaucoup de personnes n’ont pas de machine à coudre chez elles et on n’a plus de couturières comme on avait dans le temps où on allait amener nos pièces. Donc là, elles veulent réapprendre à coudre. »

Pour soutenir l’administration du cercle et faciliter l’apprentissage, des ordinateurs portables, une imprimante, des logiciels de tissage et des livres spécialisés seront également acquis.

Le Cercle des fermières de Pointe-aux-Outardes compte actuellement 23 membres, allant de la trentaine à 85 ans. La diversité des âges permet un partage riche et varié des techniques artisanales et cet engouement montre que ces savoirs ancestraux continuent de susciter l’intérêt.