A venir au Centre des arts : un printemps éclectique 

Le Centre des arts propose une programmation variée pour les prochaines semaines, avec des spectacles qui sauront plaire à tous les publics. Musique chaleureuse, aventure dépaysante et humour mordant seront au rendez-vous avec Benny Jones, Arthur l’aventurier et Guy Nantel.

Benny Jones en trio

C’est dans une formule intimiste et chaleureuse que Benny Jones, le sympathique chanteur originaire de la Gaspésie et désormais résident des Îles de la Madeleine, montera sur scène à l’Espace Alcoa le 28 mars prochain. Il promet une soirée marquée par l’humour, la nostalgie et des histoires qui s’entrelacent naturellement avec ses chansons.

Arthur l’aventurier explore le Maroc

Les familles de la Côte-Nord auront rendez-vous avec Arthur l’aventurier et son spectacle Les trésors du Maroc, le 30 mars. Ce dernier volet de la Série Famille Hydro-Québec est une véritable invitation à voyager à travers le désert du Sahara. Les petits comme les grands pourront découvrir une faune étonnante, des paysages à couper le souffle et une culture riche et accueillante.

Guy Nantel de retour sur scène

Le samedi 5 avril, le célèbre humoriste Guy Nantel présentera son sixième one-man-show intitulé Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire…. Fidèle à son style incisif et intelligent, Nantel revisitera avec humour son parcours en politique à travers des réflexions teintées de satire.