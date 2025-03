Mélanie Dorion prête à défendre les couleurs du Parti conservateur sur la Côte-Nord

La candidate pour le Parti conservateur du Canada (PCC) dans Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan, Mélanie Dorion, s’attend à ce que les enjeux de l’économie et des relations avec les États-Unis retiennent l’attention lors de cette campagne électorale qui débute.

« Notre plateforme est vraiment axée sur l’économie. On a des mesures pour alléger la fiscalité au niveau de l’industrie et accélérer le développement de certains projets, le tout dans le respect de l’environnement… Je pense que ça va être très intéressant pour les joueurs locaux de suivre cette campagne », dit-elle.

Elle explique avoir décidé de se présenter pour cette formation politique en raison des liens profonds qu’elle a avec le PCC, notamment à cause de son expérience entrepreneuriale.

« Moi, j’ai une histoire d’entrepreneuriat, tout comme ma famille. Cela fait partie des valeurs du Parti conservateur de soutenir l’entrepreneuriat », affirme la candidate. Elle souligne aussi que la priorité du PCC de veiller à assurer un accès abordable à la propriété pour les citoyens la rejoint.

Depuis 1993, à l’exception de l’élection de 2011, les électeurs nord-côtiers ont toujours voté pour élire un député bloquiste au niveau fédéral. Dans le contexte actuel où le PCC pourrait former le prochain gouvernement, Mme Dorion croit qu’il pourrait être avantageux pour la région de se trouver du côté du gouvernement et non dans l’opposition.

Elle mise aussi sur les idées autonomistes du PCC qui respectent les régions pour attirer les électeurs de la Côte-Nord.

« C’est clair qu’en région, les valeurs du Parti conservateur nous ressemblent beaucoup plus…Je pense vraiment que c’est le bon choix pour la région d’aller vers le Parti conservateur », affirme-t-elle.

La candidate décrit cette campagne comme un «road trip » en raison de la grandeur de la circonscription. Elle souhaite aller à la rencontre des citoyens et des entreprises.

Le scrutin fédérale se déroulera le lundi 28 avril 2025. Dans la circonscription de Côte-Nord–Kawawachikamach–Nitassinan, la députée sortante du Bloc québécois, Marilène Gill, a déjà confirmé qu’elle sollicitera un autre mandat.