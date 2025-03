20 ans de bénévolat pour Gilles Cormier

Gilles Cormier a occupé plusieurs fonctions au sein de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord — Manicouagan comme bénévole depuis 20 ans. Le 16 mars, son engagement et son implication ont été reconnus.

C’est lors de l’assemblée générale annuelle de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord — Manicouagan, que les membres ont souligné les 20 ans d’engagement bénévole de M. Cormier.

Ce dernier s’est impliqué tant au sein du conseil d’administration, que dans la dispensation de services aux familles.

Encore aujourd’hui, il occupe le poste de vice-président au conseil d’administration et il n’hésite pas à veiller à l’entretien des bâtiments et des véhicules, tout en prêtant main-forte aux employés lors de funérailles.

« Il croit fermement en la coopération, à l’entraide et à la solidarité, étant de ceux et celles qui en 2012, permettaient l’expansion de la Coopérative par l’acquisition de la Maison funéraire Serge-Julien », estime Anne Poulin de Courval, directrice générale de la Coopérative funéraire, par voie de communiqué.

Son engagement bénévole se démarque par « sa disponibilité, son ouverture, son respect de l’humain et son intérêt à assurer des services funéraires de qualité aux membres », peut-on lire.

Durant toutes ces années, et encore aujourd’hui, Gilles Cormier veille au bien de la Coopérative avec tact, discrétion, respect pour l’humain et l’opinion de chacun. « Il sait observer et faire preuve de jugement dans le respect de chacun tout en ayant à cœur les intérêts de la Coopérative », complète la directrice.

C’est pour toutes ces raisons que la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord — Manicouagan, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, lui a remis une attestation de reconnaissance de son engagement bénévole.

« Monsieur Cormier est, comme le dit si bien la nouvelle identité de la Coopérative : éternellement dévoué. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire pour tous les membres de la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord — Manicouagan », conclut Mme Poulin de Courval.