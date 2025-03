Trois nations innues veulent faciliter les échanges avec le Canada

Les Premières Nations de Nutashkuan, Essipit et Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh) ont signé un protocole de consultation avec le Canada pour faciliter les discussions sur les enjeux liés à leurs droits ancestraux.

Signé le 22 mars, ce protocole vise à implanter un cadre officiel pour les consultations entre le Canada et ces trois nations. Ceci dans le but de promouvoir l’autodétermination et de reconnaître les droits des peuples autochtones en matière de gouvernance, de loi, de culture et de territoire.

Ce cadre s’inscrit dans la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

« Par sa portée, le protocole de consultation prend en compte les affirmations territoriales des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh et des Innus Essipit, soit leur Nitassinan respectif, mais aussi leur Nitassinan commun », indiquent dans un communiqué les chefs Gilbert Dominique, de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, et Martin Dufour, de la Première Nation des Innus Essipit.

Le chef de Nutashkuan, Réal Téttaut, a ajouté que ce protocole va contribuer à fortifier le lien entre sa communauté et les ministères et organismes du gouvernement canadien.

« En outre, nous souhaitons que ce protocole nous permette progressivement de renforcer notre capacité d’analyse des impacts, quoiqu’ils soient, des mesures fédérales sur notre milieu de vie », poursuit-il.