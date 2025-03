Le Drakkar part la danse avec les Eagles

La danse du printemps approche dans la LHJMQ et les récents succès du Drakkar lui ont permis de débuter les séries éliminatoires à domicile contre les Eagles du Cap-Breton. Le premier affrontement de cette série huitième de finale est prévu pour le 28 mars.

Auteurs d’un doublé gagnant face aux Saguenéens de Chicoutimi durant le dernier week-end, les membres de l’équipage tenteront de prolonger une séquence très positive compilée dans les récentes semaines du calendrier. Après un passage à vide de cinq défaites consécutives, le Drakkar a rebondi avec éclat grâce à un bilan éloquent de 5-0-1 et une récolte de 11 points sur une possibilité de 12 au cours de ses six dernières sorties.

Cette cueillette fructueuse donne l’opportunité à la troupe locale d’amorcer cette série initiale à la maison avec les deux premiers matchs (vendredi et samedi) avant de partir vers la Nouvelle-Écosse (formule de 2-3-2) pour les trois parties suivantes.

Série serrée

La confrontation Eagles-Drakkar était anticipée depuis quelques semaines. Il ne restait qu’à savoir quelle équipe parviendrait à ravir le quatrième rang au cumulatif dans la conférence de l’Est. Les Vikings du navire ont compilé un bilan officiel de 36-23-4-1 pour un total de 77 points au classement général, seulement deux de plus (dossier de 34-23-4-3) que leurs prochains adversaires.

« Ça va être une série serrée. Les équipes dans notre conférence sont presque égales. En début de saison, on parlait de Moncton et Rimouski avant Chicoutimi, Baie-Comeau et Cap-Breton et c’est ce qu’on a », a analysé le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef est fort conscient qu’il devra composer avec un alignement amputé de deux pièces maîtresses avec l’absence du défenseur Alexis Bernier (saison terminée) et de l’as-marqueur Justin Poirier sur la touche pour plusieurs semaines.

« Ce sont de gros morceaux, mais notre profondeur va nous aider. Les joueurs ont pris les choses en main dans les dernières semaines et ils doivent continuer de se serrer les coudes et poursuivre sur la même voie. »

Le Drakkar avait éliminé les Eagles en cinq parties lors de la demi-finale l’an dernier dans une série intense et très physique. « Plusieurs joueurs ont du vécu et il faut que ça paraisse. On sait à quoi s’attendre », a ajouté le patron derrière le banc.

Capitaine

Honoré en tant que joueur de 20 ans (en compagnie de Matyas Melovsky et Jules Boilard) avant le dernier match de la saison régulière, le capitaine Anthony Lavoie se sent d’attaque après avoir vécu des émotions très fortes. « J’ai encore de la misère à le réaliser. J’ai passé le quart de ma vie avec le Drakkar et Baie-Comeau, c’est comme ma deuxième famille. Ce sont des moments que je n’oublierai jamais », a assuré le numéro 25.

Le vétéran défenseur reconnaît que l’absence des Bernier et Poirier laisse un vide très important au sein de l’alignement. « Ce sont deux gros piliers. C’est aussi un mal pour un bien, car cela permet à tous les joueurs de se serrer les coudes et d’en faire un peu plus sur la patinoire. J’ai confiance en notre équipe », dit-il.

L’accès jusqu’à la grande finale l’an dernier a donné beaucoup d’expérience aux meneurs du club. « On se prépare pour les séries depuis plusieurs semaines. On a fini la saison en force et il faut commencer les séries sur le même ton », lance le capitaine.

Lucas Beckman

S’il espère connaître du succès face aux Eagles, le Drakkar aura besoin de tout son monde sans oublier le gardien de but Lucas Beckman, qui a été l’une des figures dominantes du club durant toute la campagne.

Homme de confiance depuis le début du calendrier, le cerbère de 17 ans a relevé le défi et a livré la marchandise. Sa grande constance et son efficacité devant le filet ont permis au navire d’engranger des points importants au classement.

Le brio du numéro 33 se justifie avec toutes les statistiques favorables à son endroit. Beckman a dominé les gardiens du circuit Cecchini au chapitre des victoires avec 31 en plus de terminer 5e dans la ligue au niveau de la moyenne (2,65) de buts alloués par partie.

Son taux d’efficacité de 0,914 lui confère la troisième place au tableau en plus de partager le second rang dans la colonne des blanchissages avec quatre jeux blancs à son actif. Nul doute, Lucas Beckman est un joueur clé pour la troupe de Jean-François Grégoire.

En vitesse

Les deux équipes ont croisé le fer à deux reprises durant la saison 2024-2025 et le Drakkar a eu le meilleur à chaque fois. Les Baie-Comois ont signé un triomphe de 3-1, à Sydney, au mois de novembre dernier.

Les hommes de Louis Robitaille ont tenté de se venger à Baie-Comeau, au début du mois de mars, mais sans succès dans une défaite de 7-4 orchestrée par une poussée de quatre buts des locaux et d’une autre solide performance (41 arrêts) de leur gardien numéro un.